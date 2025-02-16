Ребенок отрицающих медицину родителей скончался в Ленобласти

Ребенок умер в результате припадков в собственном доме в СНТ «Дружный». Родители догадывались о развивающейся у сына невралгии, но с самого рождения не водили его к врачам.

В пиковый момент приступа заболевания 36-летний отец все же обратился в скорую, однако оказалось слишком поздно, прибывшие на место врачи не смогли помочь мальчику и лишь констатировали смерть.

Родители погибшего рассказали, что сын страдал от припадков, которые семья лечила без медикаментов в домашних условиях, с помощью отпаивания травами и массажем рук.

При этом у мальчика не было даже медицинской карты, его никогда не водили в больницу. Сами родители объяснили, что не верят в медицину, так как врачи в прошлом не смогли спасти от рака одну из их родственниц.

Ранее на Ямале двухлетний мальчик проглотил 20 мелких магнитов и умер.