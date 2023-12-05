05 декабря 2023, 18:16

Ребенка с ортезом не пустили в игровую комнату Joki Joya в Петербурге из-за обуви

РИА «Новости»
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Администратор игровой комнаты Joki Joya в петербургском торговом центре «Радуга» отказался пропустить носящего на ноге ортез мальчика в обуви. Подробности происшествия «360» рассказала мать ребенка Екатерина.

Она пояснила, что сын носит на ноге специальный аппарат, который защищает кость и снижает на нее нагрузку. Ортез удлинил ногу мальчика, поэтому он постоянно ходит в сандалиях, у одной из которой увеличена подошва.

По словам Екатерины, в других игровых комнатах ребенка всегда пускали в обуви по согласованию с администратором. Но в Joki Joya семья столкнулась с категоричным отказом.

«Правила центра заключаются в том, что все посетители должны ходить в носках и никак по-другому. На вопрос об исключении из правил для детей с инвалидностью администратор начал говорить, что не хочет, чтобы другие родители задавали вопросы, почему мальчика пустили в обуви. После он добавил, что в будний день еще мог согласиться, но в выходной сделать этого не может», - рассказала женщина.

Собеседница «360» добавила, что сын очень ждал похода в игровую и сильно расстроился из-за того, что его не пустили. Она подчеркнула, что отправила жалобу в Роспотребнадзор, в администрацию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также на почту на сайте компании - владельца игровой комнаты. Ответа на свои заявления она пока не получила.

«У меня больше претензия больше не к тому, что такие правила. А то, что нас бы пропустили в будний день и что он не хочет другим родителям объяснять, почему ребенок в обуви», - добавила Екатерина.

Она отметила, что прекрасно понимает все ограничения своего сына. Но мальчик спокойно гуляет на уличных площадках и посещал другие игровые комнаты. Благодаря ортезу и обуви его дефект окружающие не замечают.

«360» направил запрос руководству Joki Joya, но ответ на время написания материала не поступил.

Санкт-Петербург Дети Инвалиды
05 декабря 2023, 18:56
Путин раскрыл смысл «Движения первых» в России
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин возглавил заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Встречу организовали на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске.

«Ключевой смысл движения - помочь детям, подросткам и молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. И именно в этом залог успешного будущего нашей страны», - заявил глава государства.

Путин прилетел в Пятигорск 5 декабря, чтобы провести заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Эта молодежную организацию создали всего год назад, сейчас в ее рядах состоят уже более миллиона участников.

Президент России взял на себя обязанности председателя наблюдательного совета движения, а саму организацию возглавил заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров.

Россия Владимир Путин
05 декабря 2023, 18:53
Еще один многофункциональный центр построят в Зеленограде
Сайт мэра и правительства Москвы
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Мэрия Москвы заключила с победителем открытого аукциона договор аренды земельного участка для строительства многофункционального центра в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в течение пяти с половиной лет победитель сможет построить многофункциональный центр площадью свыше 5,6 тысячи квадратных метров. Там он сможет расположить различные заведения: магазины, офисы и кафе.

Участок находится по адресу Новокрюковская улица, земельный участок 2/5. Рядом расположен большой микрорайон.

В течение двух лет после подписания договора инвестор обязан получить право на строительство, а еще через 19 месяцев - закончить работы нулевого цикла. После завершения обязательств арендатор сможет получить здание в собственность.

Ранее стало известно, что москвичи смогут обследовать здоровье в 77 МФЦ.

Благоустройство Строительство МФЦ Москва 2023
05 декабря 2023, 18:30
Москвичей предупредили об аномальных морозах
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве наблюдается снижение температуры, в ближайшие дни ночные показатели перестанут отличаться от дневных. Более того, они окажутся на 10-12 градусов ниже нормы. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погоду определяет мощный антициклон, давление очень высокое. Завтра оно будет превышать норму примерно на 13–15 миллиметров, а в субботу–воскресенье - на 25 миллиметров. Солнышко будет, луна и звезды ночью будут, а осадков не будет», - отметил он.

По его словам, уже сегодня вечером температура воздуха снизится до -15…-17 градусов в Москве, а в области - до -20. Днем столбики термометров немного поднимутся до -10…-12 градусов, а утром сохранится мороз. В ночь на четверг будет -16…-18 градусов, днем - -12…-14. Примерно такая погода ожидается до конца недели.

Ранее москвичам пообещали, что рекордно высокие сугробы в ближайшее время не растают. Это связано с сохранением морозов и продолжением снегопада.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве
05 декабря 2023, 18:14
Стена рухнула на проезжую часть при сносе здания на северо-востоке Москвы
Соцсети
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Кирпичная стена обрушилась при сносе девятиэтажного здания у станции метро «Менделеевская» в Москве. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Машины и пешеходы не пострадали. Компания молодых людей, которая прошла вдоль здания буквально за секунды до падения конструкции, также осталась цела. Обломки перегородили движение для трамваев.

Здание, попавшее под снос, - седьмой корпус Российского университета транспорта (МИИТ), который находится в Минаевском переулке. Кирпичи упали прямо на проезжую часть.

Ранее обрушение трехэтажного дома в Сочи сняли на видео. Здание находилось в Лоо и пострадало от шторма на юге России. Очевидцы рассказали, что вода подмыла землю под зданием, из-за этого в стенах появились трещины. Дом развалился в считанные минуты. Предварительно спасатели всех эвакуировали.

Строительство Москва 2023

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