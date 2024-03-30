Реакцию Путина на теракт в «Крокусе» раскрыли в Кремле

«Такие трагедии глава государства полностью пропускает через себя. Если вы не видите слез на его лице, то не значит, что ему не больно. Вряд ли кто-то узнает то, что он переживает», - сказал Песков.

Террористический акт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 144 человека и еще 551 получил ранения.

Ранее Песков рассказал, что всю ночь после теракта Путин принимал доклады от руководителей силовых ведомств, а утром выслушал информационную сводку от вице-премьера Татьяны Голиковой.

Визит президента к зданию «Крокуса» в первые дни после теракта Песков счел нецелесообразным.