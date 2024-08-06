Развожаев уволил исполняющего обязанности замгубернатора Горлова за коррупцию

В столичный суд поступило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Создательницу проекта «Марафон желаний» обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей.

Следователи опросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Супруга Блиновской объявили в федеральный розыск.

Ранее арест Блиновской продлили до 19 августа. «Королева марафонов» выставила на продажу и аренду недвижимость, которая формально числилась за ее мужем, отцом и сыновьями. Предпринимательница подала в суд заявление о банкротстве. До этого она оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей.

В мае подруги Елены запустили петицию об освобождении блогерши из СИЗО. Они подчеркнули: она не преступник, не вор, а предприниматель, которая помогла многим людям.