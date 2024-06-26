26 июня 2024, 02:25

Развод станет дороже. Минфин предложил увеличить ряд пошлин

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Министерство финансов России отправило на согласование в ведомства законопроект об увеличении ряда пошлин, в том числе на развод. Об этом сообщил РБК.

Речь идет о масштабном налоговом законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении 20 июня.

«За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей», - отметили авторы статьи.

Нововведения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

Кроме того, законодатели предложили поднять стоимость пошлины за внесение изменений в записи актов гражданского состояния, выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака и справок из архивов ЗАГС.

Желающим поменять имя придется вместо 1600 заплатить 5000 рублей. При утере документа о получении образования гражданам придется вместо 1300 отдать 2000 рублей.

С 1 апреля 2024 года для россиян, которые покупают товары в зарубежных онлайн-магазинах, порог беспошлинного ввоза посылок в страну снизили с 1000 до 200 евро.

Россия Пошлины Брак
25 июня 2024, 22:39
Верховный суд разъяснил, когда водителю можно покинуть место ДТП
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Водитель может покинуть место аварии, если пострадавшего нужно срочно отвезти в больницу и другого способа его эвакуации нет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на дополнения в постановлении пленума Верховного суда от 2008 года.

«По смыслу закона по пункту „б“ соответствующей части статьи 264 УК РФ <…> квалифицируется умышленное оставление водителем места совершения преступления в случаях, когда его действия не были обусловлены вытекающей из факта ДТП необходимостью, например, доставления пострадавшего <…> в лечебное учреждение», - заявили в Верховном суде.

Если виновник ДТП покинул место аварии, осознавая, что оставил пострадавшего с травмами, то его могут привлечь по статье «оставление в опасности».

Ранее 360.ru разобрался, почему за ДТП с пешеходом всегда отвечает водитель. Суд не встает на сторону автомобилиста, потому что в отличие от пешехода, водитель управлял транспортным средством повышенной опасности.

Законы ДТП Водители
25 июня 2024, 20:36
Проведение авиасалона МАКС в 2024 году отменили
РИА «Новости»
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Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) отменили по решению правительства России. Данные об этом опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Позицию, касающуюся <…> „МАКС - 2024“, исключить», - уточнили в правительстве.

В июне 2023 года организаторы мероприятия заявили о переносе авиавыставки на июль 2024 года. При этом причины отмены авиасалона они не назвали.

В июне 2024 года российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и дальние бомбардировщики Ту-22 выполнили плановые полеты в районах Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33.

Самолеты Россия
25 июня 2024, 17:32
Стартовал конкурс для юных журналистов и блогеров из новых регионов
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Команда президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с «Новое.Медиа» запустили масштабный медиаконкурс для начинающих корреспондентов и блогеров из новых регионов России. Юные специалисты в сфере интернет-коммуникаций из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут попасть в штат регионального СМИ. На приз также могут претендовать блогеры и те, кто мечтает ими стать. Условие — возраст от 16 лет.

Для участия в конкурсе необходимо записать минутный видеоролик с рассказом о себе, заполнить анкету и прикрепить к ней видиовизитку на сайте проекта до 7 июля. Позже конкурсантов ждет творческое задание - им предстоит выбрать из предложенных организаторами событий самые интересные для себя, а также рассказать о различных аспектах жизни Новороссии землякам и жителям других регионов.

Победителя определят 22 июля по итогам народного голосования в соцсетях.

«Уверен, вместе с нашими партнерами, молодой и энергичной командой нового регионального медиа, мы сможем помочь талантливым и мотивированным юным корреспондентам сделать первый шаг в большую журналистику, поддержать тех, кто хочет развиваться в медиасфере и повысить свой профессиональный уровень», - рассказал руководитель отдела реализации спецпроектов АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Варяница.

Он отметил, что задача президентской платформы - предоставлять молодым людям возможности для личного развития и профессионального роста.

Журналистика Блогеры Донбасс Россия конкурсы
25 июня 2024, 15:11
Стало известно, когда выйдет «Шрек 5»
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Специалисты уже активно работают над созданием пятой части мультфильма «Шрек». Ее выпуск ожидают в следующем году, сообщил порталу Collider актер Эдди Мерфи.

По словам озвучившего Осла артиста, он уже успел записать фразы своего персонажа из первого акта для новой части мультфильма. Создатели приступили к работе над проектом в начале этого года, а релиз наметили на 2025 год.

Мерфи также анонсировал подготовку спин-оффа об Осле. К его съемкам приступят после запуска «Шрека 5».

Премьера мультипликационной картины о великане-людоеде и его закадычном друге Осле состоялась 23 года назад. «Шрек» стал самым кассовым релизом 2001 года. Он удостоился премии «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм.

По словам продюсера франшизы Кристофера Меледандри, работа над продолжением «Шрека» вызвала у актеров большой энтузиазм. Созданием пятой части занимается американская студия DreamWorks Animation.

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