Развод станет дороже. Минфин предложил увеличить ряд пошлин

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Речь идет о масштабном налоговом законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении 20 июня.

«За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей», - отметили авторы статьи.

Нововведения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

Кроме того, законодатели предложили поднять стоимость пошлины за внесение изменений в записи актов гражданского состояния, выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака и справок из архивов ЗАГС.

Желающим поменять имя придется вместо 1600 заплатить 5000 рублей. При утере документа о получении образования гражданам придется вместо 1300 отдать 2000 рублей.

С 1 апреля 2024 года для россиян, которые покупают товары в зарубежных онлайн-магазинах, порог беспошлинного ввоза посылок в страну снизили с 1000 до 200 евро.