Развесная красная икра подешевела в России

Оптовые цены на красную икру упали на 20% из-за рекордного улова лососевых рыб на Дальнем Востоке. А вот стоимость деликатеса в рознице показывает обратную динамику, рассказал Telegram-канал Shot.
По данным канала, в среднем развесная красная икра подешевела на 140 рублей за 100 граммов. Связано это с рекордным уловом тихоокеанских рыб семейства лососевых на Дальнем Востоке. К началу ноября он превысил 608 тысяч тонн, что более чем в два раза выше аналогичного показателя 2022 года. Благодаря этому цена икры в специализированных оптовых магазинах снизилась примерно на 20%.
А вот в обычных магазинах для конечных потребителей ситуация обратная. По данным Shot, цена икры кеты в жестяных банках выросла на 100 рублей. Стоимость красной икры в пластиковых упаковках зависит от тары, но в основном тоже ползут вверх. Ближе к Новому году ретейлеры ожидают новое повышение цен.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России в ближайшее время должны подешеветь красная икра и горбуша.
В 2024 году россиянам наиболее выгодно взять отпуск в июле и октябре. Об этом РИА «Новости» рассказала член Ассоциации юристов России, юрист Марина Астаева.
По ее словам, самые небольшие отпускные получат сотрудники, которые решат отдохнуть в январе.
«Для выплат компенсации за неиспользованные отпуска и оплаты отпусков средний дневной заработок исчисляется за прошлые календарные 12 месяцев. Из этого следует, что чем больше рабочих дней в месяце, тем больше отпускных получат работник», - сказала Астаева.
Адвокат рекомендовала брать отпуск в те месяцы, где дополнительных праздничных или выходных дней не предусмотрено. Этот момент можно уточнить в производственном календаре.
«Уже сейчас понятно, что в январе их всего 17, а больше всего придется работать в июле и октябре - 23 дня. Соответственно, выгоднее брать отпуск на июль и октябрь», - заключила Астаева.
Ранее россиянам дали совет, как определиться с лучшим местом для отдыха в ноябре.
Московская прокуратура начала проверку журналиста и блогера Юрия Дудя* по статье о дискредитации армии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Поводом для проверки Дудя* стало обращение со стороны общественника после публикации видеоинтервью блогера с Вадимом и Викторией Цыгановыми.
Ранее в прокуратуру с просьбой проверить новый видеоматериал блогера обратился руководитель проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он отмечал, что на протяжении всего интервью Дудь* в уничижительной и циничной форме выражал свое мнение о действиях российской армии на территории Украины, а также о представителях государственных структур и президенте России.
В июле 2022 года московский суд выписал Дудю* штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей в среде несовершеннолетних.
Кроме того, в октябре 2021 года блогера оштрафовали за пропаганду наркотиков.
*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.
Старшие сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова на этой неделе стали лауреатами высшего ордена регионального парламента «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). О награждении Ахмата, Зелимхана (Эли) и Адама сообщил министр республики по внешним связям, национальной политике, информации и печати Ахмед Дудаев. Старшие сыновья и дочери главы Чечни регулярно получают награды и занимают высокие посты. При этом известно о семье Рамзана Кадырова не очень много.
Многодетная семья
Глава Чечни Рамзан Кадыров и его жена Медни Кадырова воспитывают 14 детей. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин наградил жену главы республики почетным званием «Мать-героиня». В посте со словами благодарности Рамзан Кадыров впервые признался, что детей могло быть больше. Первенец пары - девочка - умерла вскоре после рождения.
Впервые подробности семейной жизни Рамзан и Медни Кадыровы раскрыли в 2015 году для документального фильма телеканала НТВ. Глава республики рассказал, что с будущей супругой познакомился еще в школе. Он признавался, что гордая девушка «не давала слова сказать», так как была занята только учебой.
Свадьбу молодые люди сыграли в разгар первой чеченской кампании. Тогда Рамзану Кадырову было 19 лет. Из-за боевых действий пара первый месяц практически не виделась. Юный муж уехал в горы, а жена отправилась к родителям, где был глубокий подвал, чтобы скрываться от бомбежек.
В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров признался, что на воспитание детей у него практически не было времени. Поэтому ими постоянно занималась супруга.
«У меня работа, выезды, совещания, инспекции. У них - школа, Коран, спорт, иностранные языки, кружки. Наши графики очень насыщены и не пересекаются. Поэтому в полном составе большой семьей не часто удается собраться», - писал он.
Глава Чечни отметил, что никогда не слышал от сыновей и дочерей даже малейшего намека на недовольство. Но когда старшие девочки выросли, то сказали отцу, что часто обижались на него в детстве, но мать отвлекала их от печальных мыслей.
«В силу моей службы будущее 14 детей легло на плечи Медни Мусаевны: учеба в школе на пятерки, строгое воспитание в чеченских традициях, чтение и заучивание священного Корана наизусть», - написал Кадыров.
В семье главы Чечни мальчиков больше, чем девочек, шесть против восьми, но рассказ о детях Кадырова нужно начать со старших дочерей.
Айшат Кадырова
Старшая дочь главы Чечни впервые заявила о себе в 2016 году после того, как возглавила дом исламской моды Firdaws, основанный ее мамой. Разработанные модели супруги главы республики в 2011 году завоевали Гран-при международного конкурса модельеров «Кутюрье года». Айшат представила свою первую коллекцию через год после того, как встала у руля модного дома. В год показа первой коллекции стало известно, что Айшат Кадырова вышла замуж за сына погибшего друга отца.
После успеха в мире моды Айшат получила должность сначала заместителя министра культуры республики, а освоившись, возглавила ведомство в 2021 году. В октябре этого года Рамзан Кадыров сообщил, что утвердил 24-летнюю дочь на посту заместителя заместителя председателя правительства региона по социальному блоку.
Хадижат Кадырова
В январе 2023 года Хадижат Кадырова свой 23-й день рождения провела на работе в мэрии Грозного, где уже три года руководит департаментом дошкольного образования. Настоящее имя девушки - Карина, а Хадижат ее называют родные и близкие.
До прихода на работу на муниципальную службу Хадижат занимала пост заведующей детского сада «Сказочный замок» в Грозном, откуда ушла в декрет. У нее родилась дочь, которую назвали Джаннат. Спустя год после рождения внучки Рамзан Кадыров опубликовал кадры, как кормит девочку с ложки.
В прошлом году вторая дочь руководителя республики получила высшую награду региона - Орден Кадырова.
Хутмат Кадырова Третья дочь Рамзана Кадырова свою карьеру начинала в качестве фермера в родовом селе. За достаточно короткий срок она развила свое подсобное хозяйство, превратив его в крупное сельскохозяйственное предприятие, а после завела еще одно. В 16 лет получила звание самого молодого фермера России.
«Она планирует расширить фермерское хозяйство, увеличить поголовье. Главное, что у нее есть намеченные ориентиры для дальнейших действий и задачи, с которыми успешно справляется», - так писал о дочери Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» в 2019 году.
Спустя два года Хутмат Кадырова оставила сельское хозяйство и заняла пост заместителя руководителя секретариата главы Чечни, где занималась организацией работы реабилитационных центров для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. В марте этого года Хутмат перешла на пост куратора здравоохранения в правительство республики, а также получила орден Кадырова. Как пояснил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев, награду 20-летней девушке вручили за вклад в развитие медицины региона.
Табарик Кадырова Еще одна дочь главы Чечни Табарик Кадырова с раннего детства была очень религиозной. Ее старшая сестра Айшат в интервью рассказывала, что девочек заставляли носить платки, начиная с 10 лет. Но Табарик очень хотелось сделать это раньше, поэтому она дождалась Рамадана и прикрыла голову платком.
«С самого раннего детства она росла любознательным и жизнерадостным ребенком. Очень любила книги, подолгу рассматривала их, бережно к ним относилась. В семилетнем возрасте ей удалось выполнить желание своего великого дедушки Ахмата-Хаджи - выучила наизусть священный Коран и стала очередным хафизом в роду Кадыровых», - написал глава Чечни, поздравляя дочь с днем рождения.
Девушка редко попадала в новостные сводки до марта этого года, пока не сообщила, что основала компанию «Ирс Групп», став ее основным учредителем. Прямо на открытии она подписала договоры о сотрудничестве с Исламской финансовой группой «Фаворит», а также Фондом имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций.
«"Ирс Групп"» планирует охватить большой спектр направлений - это розничные продажи, привлечение известных российских и зарубежных брендов и франшиз, гостиничный и ресторанный бизнес, реклама, покупка, продажа, аренда недвижимости, содействие в таких сделках и многое другое», - прокомментировала предпринимательница.
Спустя месяц она возглавила АНО «Центр развития предпринимательство «Единство». По словам Табарик, цель организации - консолидировать и помочь республиканскому бизнесу в условиях санкций.
В сентябре Табарик Кадырову заметили на Международной выставке охоты, рыболовства коневодства и спортивного снаряжения в Абу-Даби.
Ахмат Кадыров Первый сын главы Чечни по традиции получил имя в честь своего дедушки, первого президента Ахмата Кадырова. На свет он появился 8 ноября 2005 года, сейчас ему 18 лет. По требованию родителей, основной упор в учебе он делал на иностранные языки, а также занятия спортом.
Впервые свои боксерские навыки он продемонстрировал в 10-летнем возрасте, когда вместе с двумя младшими братьями Зелимханом и Адамом выступил на международном турнире ММА. При по правилам соревнований, участвовать в боях можно только с 12 лет. Решение выпустить в октагон детей раскритиковали спортсмен Федор Емельяненко и депутат Госдумы Николай Валуев.
В прошлом году Ахмат Кадыров стад председателем республиканского отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых». Его кандидатуру поддержал министр просвещения России Сергей Кравцов, который подчеркнул, что руководить новой организацией должны молодые люди.
В марте этого года Рамзан Кадыров сообщил, что его старший сын неофициально встретился с президентом России Владимиром Путиным.
«В конце душевной встречи Владимир Владимирович поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием», - написал глава республики.
Когда именно готовится свадьба старшего сына Кадыров не сообщил. Также ничего неизвестно об избраннице Ахмата.
При этом глава Чечни, рассказывая в минувший четверг, 9 ноября, о награждении сыновей высшим орденом республиканского парламента, назвал Ахмата первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. За день до этого молодому человеку исполнилось 18 лет.
Зелимхан Кадыров Второй сын главы Чечни 16-летний Зелимхан, или Эли, как его зовут дома, в отличие от братьев, редко появляется в информационном пространстве как главный герой. Рамзан Кадыров, по традиции, дал второму сыну имя своего покойного старшего брата, который не смог перенести гибель отца Ахмата-хаджи Кадырова и умер через две недели от сердечного приступа.
По данным СМИ, в детстве второй сын Кадырова сильно увлекался наукой. Дома его даже прозвали ученым и пророчили карьеру серьезную карьеру. Но Эли выбрал совсем другой путь.
В конце прошлого года он дебютировал в качестве бойца ММА. Его противником стал еще один новичок боев без правил Ислам Акбаров. Сын главы Чечни одержал победу на третьей минуте боя техническим нокаутом. Молодого человека поддерживал известный чеченский боец Хамзат Чимаев, который регулярно тренировал сыновей Кадырова. В ходе одного из таких спаррингов Эли чуть не отправил учителя в нокаут.
Чимаев удержался на ногах, только опершись о стену. Видео с тренировки Кадыров-младший сопроводил фразой: «Когда реванш, брат?»
Адам Кадыров Третий из сыновей Рамзана Кадырова Адам стал постоянным героем новостей после избиения в следственном изоляторе Чечни обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.
В остальном он практически ничем не отличается от своих старших братьев. Занятия единоборствами с раннего детства и хорошие отметки в школе. Во время учебы мальчик сыграл эпизодическую роль в турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Словно в подтверждение этих слов, 15-летнему юноше начали вручать награды главы российских республик. Первым стал глава Татарстана Рустам Минниханов, который лично прилетел в Грозный и вручил Адаму вторую по значимости награду региона орден «Дуслык» (Дружбы).
Подрастающее поколение Кроме уже получивших награды и должности, в семье Рамзана Кадырова подрастает новое поколение. Старшей из них 11 лет. Девочку зовут Ашура. Глава Чечни отметил, что старшие сестры стали для нее настоящим примером. По его словам, дочь, несмотря на свой юный возраст, изучает религию, читает Коран и помогает бабушке по хозяйству.
В 2015 году Ашура вместе со старшими сестрами Хутамат и Табарик снялась в музыкальном клипе об основах Ислама.
Следующим по старшинству идет девятилетний Шейх-Мохаммад. О нем практически ничего неизвестно. Из опубликованного отцом видео следует, что мальчик занимается спортом, неплохо танцует и сопровождает отца в мечети.
Следующие по возрасту - Эсет и Шейх-Ахмад. Дети уже пошли во второй класс. Самая младшая дочь главы Чечни завоевала Гран-при во всероссийском конкурсе «Язык - душа народа». Абдуллах Кадыров в этом году пошел в школу. В Сети оказались только старые фотографии мальчика, где ему всего четыре года.
Самыми младшими остались пятилетние братья близнецы Хасан и Хусейн.
Как отметил Рамзан Кадыров в прошлом году, суры из Корана близнецы начали учить на слух, так как не умели читать.
Полюбившаяся зрителям по роли в сериале «Сваты» Людмила Артемьева перестала появляться на публике и активно участвовать в мероприятиях. Издание News.ru рассказало, чем сейчас занимается актриса.
По информации источника, Артемьева по-прежнему играет в театре, как и в кино. Летом 2021 года в СМИ появилась информация, что она завершила карьеру, однако это оказалось фейком.
В 2022 году артистка принимали участие в картинах «Пианистка» и «Артек. Большое путешествие», а в 2023 году свет увидела картина «Яга» с ее участием.
О личной жизни Артемьевой на данный момент ничего не известно. Ранее она была замужем за актером Сергеем Парфеновым.
Народный артист России Анатолий Васильев признавался, что ему было неприятно из-за отношения Артемьевой к своим поклонникам. Он отметил, что артистка «шарахала людей» , из-за чего ему становилось неудобно находиться рядом.