Развесная красная икра подешевела в России

По данным канала, в среднем развесная красная икра подешевела на 140 рублей за 100 граммов. Связано это с рекордным уловом тихоокеанских рыб семейства лососевых на Дальнем Востоке. К началу ноября он превысил 608 тысяч тонн, что более чем в два раза выше аналогичного показателя 2022 года. Благодаря этому цена икры в специализированных оптовых магазинах снизилась примерно на 20%.

А вот в обычных магазинах для конечных потребителей ситуация обратная. По данным Shot, цена икры кеты в жестяных банках выросла на 100 рублей. Стоимость красной икры в пластиковых упаковках зависит от тары, но в основном тоже ползут вверх. Ближе к Новому году ретейлеры ожидают новое повышение цен.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России в ближайшее время должны подешеветь красная икра и горбуша.