Разведка сообщила о планах США еще сильнее изолировать Россию от мирового спорта

Читайте нас в:

По данным разведки, курировать этот проект будут беглые руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, которым велели не скупиться на обещания якобы «осведомителям» и не сдерживать полет фантазии.

«Считается, что они сохранили „устойчивые связи“ с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», - отметили в спецслужбе.

Там добавили, что публикации планируются о спортсменах и тренерах, представляющих виды, в которых Россия традиционно доминирует - фигурное катание, художественную гимнастику и синхронное плавание.

В марте Министерство спорта России исключило из сборной фигуристку Камилу Валиеву , дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил.