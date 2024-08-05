05 августа 2024, 10:16

Разведка сообщила о планах США еще сильнее изолировать Россию от мирового спорта

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США планируют новые публикации о якобы выявленных случаях допинга в российском спорте высших достижений, чтобы еще сильнее изолировать Россию от мировых спортивных состязаний. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки. Заявление спецслужбы привели «Известия».

По данным разведки, курировать этот проект будут беглые руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, которым велели не скупиться на обещания якобы «осведомителям» и не сдерживать полет фантазии.

«Считается, что они сохранили „устойчивые связи“ с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», - отметили в спецслужбе.

Там добавили, что публикации планируются о спортсменах и тренерах, представляющих виды, в которых Россия традиционно доминирует - фигурное катание, художественную гимнастику и синхронное плавание.

В марте Министерство спорта России исключило из сборной фигуристку Камилу Валиеву , дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил.

Разведка США Допинг Россия
05 августа 2024, 10:15
Ефимов: более 730 домов расселили по программе реновации в Москве
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С момента запуска программы реновации в Москве полностью расселили более 730 домов, их жители переехали в новые квартиры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации полностью расселены 733 дома, 162 из них - в этом году. Большинство домов после расселения подлежат сносу, так как на их месте предусмотрено строительство нового жилья и социальной инфраструктуры. В настоящий момент в городе уже снесен 461 старый дом, на их месте возводят 115 жилых комплексов», - рассказал он.

Ефимов также указал, что за весь период реализации программы реновации под заселение передали 16 новостроек. Их построили на месте снесенных зданий старого фонда Жителей заселяют в современные кварталы с новыми социальными объектами, благоустроенными дворами со спортивными и детскими площадками.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что лидером по количеству расселенных зданий стал юго-восток столицы, где в новые квартиры переехали жители 123 многоэтажных домов. На востоке столицы расселили 103 здания, в Западном административном округе - 90, добавил он.

Москвичам предлагают равнозначные квартиры с таким же количеством комнат, как и освобождаемые. При этом их общая площадь больше за счет просторных кухонь и коридоров.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что обладателями квартир стали почти 122,8 тысячи москвичей из 733 расселенных домов.

«Так, на юго-востоке столицы жилье получили около 22,7 тысячи человек, на востоке - более 15,7 тысячи, а на севере - свыше 15,2 тысячи», - подчеркнул он.

Строительство Правительство Москвы Реновация в Москве Москва Квартиры
05 августа 2024, 08:12
«Уехали от нас зверята». Симоньян — об обмене заключенными
РИА «Новости»
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Благодаря обмену заключенными в Россию вернулись патриоты, а уехали их противоположности. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», сообщило РИА «Новости».

«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге - словосочетание, которое упомянул президент, встречая их - это не пустой звук. <…> Вот это люди, а уехали от нас зверята. Скатертью им дорога», - сказала она.

Комментируя обмен заключенными в Турции между Россией, Германией, США и Белоруссией, Симоньян отдельно отметила подвиг семей - разведчиков. По ее словам, эти люди сознательно отказались от прежней личности и уехали, чтобы служить своей стране.

Обмен заключенными состоялся в аэропорту Анкары. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что подготовка длилась очень долго и в некоторые моменты заходила в тупик.

Заключенные Шпионаж Россия Патриотизм
05 августа 2024, 03:09
«Фекалии и кишечные инфекции». Туристы пожаловались на курорты Черного моря
РИА «Новости»
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Российские туристы пожаловались на испорченный отдыха из-за вони, грязи, ротавируса и фекалий на курортах Черного моря, причем некоторые даже предложили на время закрыть пляжи. Об этом сообщило издание 93.ru.

Россияне, отдыхающие в Абхазии и Краснодарском крае, жалуются на сброс в море грязных сточных вод без должной очистки, недостаточную чистоту и антисанитарию на черноморском побережье.

По словам одного из туристов, в июле он вместе с детьми отдыхал в Адлере. Два дня поплавали, а остальное время болели. Он подтвердил, что пляжи в Адлере переполнены, а в море стекает какая-то вонючая жижа.

«Прилетели в Адлер 16 июля и слегли с этим ротавирусом через два дня, весь отпуск пропал. Скорые ездят с сиренами каждые пять минут. Канализация бежит прямо в море. В море плавает туалетная бумага», - написал другой пользователь.

В Абхазии ситуация не лучше. По словам одного из туристов, в море «из ржавой, дырявой трубы канализации» льются фекалии мимо очистных сооружений, сообщило издание NewsNN.

Ранее Сочи назвали главным российским курортом для богачей.

Черное море Болезни Туризм Россия
05 августа 2024, 02:55
Экс-полковник ГРУ Квачков ушел паломником по монастырям, не дождавшись суда
РИА «Новости»
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Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков отправился в паломничество, не дождавшись решения суда. Об этом сообщил «Коммерсант».

Дорогомиловский суд установил за Квачковым административный надзор до 19 февраля 2027 года. Только правоохранители не нашли ответчика дома.

Адвокат Алексей Першин рассказал, что экс-полковник решил уйти в пеший поход по храмам и монастырям. По словам защитника, на момент начала путешествия Квачков не был ограничен в праве на передвижение.

После приговора по делу о дискредитации ВС РФ полиция требовала установления за ним административного надзора. Первый раз надзор установили в августе прошлого года.

Квачков получил широкую известность в 2005 году, когда стал обвиняемым по делу о покушении на спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса. Он провел в тюрьме три года, потом его оправдали.

В 2013 году Квачков получил 13 лет тюрьмы , однако позже наказание сократили до восьми лет.

Суд Военные Тюрьмы Россия

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