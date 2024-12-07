Разрешение Минкультуры на показ «Жгучих милф» в онлайн-кинотеатрах назвали фейков

«Если мы говорим о финансовом содержании, то на языке не столь современном таких молодых людей называли альфонсами, жиголо. Но если мы копнем глубже в психологию, то в следующей причине всплывает детские травмы в отношениях папа - мама», - добавила собеседница 360.ru.

И, наконец, нельзя исключать возможность искренних взаимных чувств, добавила специалист. Недаром ведь говорят: «любви все возрасты покорны».

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в реестре фильмов, получивших прокатное удостоверение, якобы можно найти в том числе картину с названием «Жгучие милфы».

Тема милф и милфхантерства, к слову, широко обсуждалась в СМИ в этом году. Многие писали о том, что в России сформировался новый тренд на любовь к милфам. Причины такого интереса молодых мужчин к более взрослым женщинам 360.ru обсудил с психологом Галиной Красноруженко.

«Первой причиной в том, что мужчина выбирает зрелую женщину, я назову фактор ее неподдельной уверенности в себе. И такую женщину выберут, конечно, мужчины-интеллектуалы. Плюсом ко всему является жизненный опыт и зрелая сексуальная привлекательность», - пояснила эксперт.

Еще один фактор - желание мужчины обрести материнскую заботу, продолжила Красноруженко. Помимо этого, для кого-то речь идет и о финансовой составляющей.