07 декабря 2024, 13:04

Разрешение Минкультуры на показ «Жгучих милф» в онлайн-кинотеатрах назвали фейков

Global Look Press
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Сообщения о том, что Минкультуры разрешило онлайн-кинотеатрам показ нескольких десятков эротических фильмов, являются фейком. Об этом в комментарии «Ридусу» заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

«Если мы говорим о финансовом содержании, то на языке не столь современном таких молодых людей называли альфонсами, жиголо. Но если мы копнем глубже в психологию, то в следующей причине всплывает детские травмы в отношениях папа - мама», - добавила собеседница 360.ru.

И, наконец, нельзя исключать возможность искренних взаимных чувств, добавила специалист. Недаром ведь говорят: «любви все возрасты покорны».

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в реестре фильмов, получивших прокатное удостоверение, якобы можно найти в том числе картину с названием «Жгучие милфы».

Тема милф и милфхантерства, к слову, широко обсуждалась в СМИ в этом году. Многие писали о том, что в России сформировался новый тренд на любовь к милфам. Причины такого интереса молодых мужчин к более взрослым женщинам 360.ru обсудил с психологом Галиной Красноруженко.

«Первой причиной в том, что мужчина выбирает зрелую женщину, я назову фактор ее неподдельной уверенности в себе. И такую женщину выберут, конечно, мужчины-интеллектуалы. Плюсом ко всему является жизненный опыт и зрелая сексуальная привлекательность», - пояснила эксперт.

Еще один фактор - желание мужчины обрести материнскую заботу, продолжила Красноруженко. Помимо этого, для кого-то речь идет и о финансовой составляющей.

Отношения Секс Психология
07 декабря 2024, 13:27
Известный бизнесмен вложит 15 миллиардов рублей в отели в Ялте
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Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг решил инвестировать свыше 15 миллиардов рублей в строительство отелей на месте бывшего санатория «Жемчужина» в Ялте. Об этом сообщил РБК.

На этой территории появится новый гостиничный комплекс «Рахиль» с пешеходным мостом в замок «Ласточкино гнездо».

Предполагается строительство отелей четырехзвездочного и пятизвездочного классов. К услугам гостей предоставят медицинский центр, залы для банкетов и конференций, а также несколько ресторанов.

Ротенберг отметил, что отели будут малоэтажными, что позволит избежать «визуального шума» и сохранить гармонию с окружающим ландшафтом.

«Для путешественников появятся новые точки притяжения, включая смотровую площадку и зоны отдыха. Все работы завершатся в 2027 году», - сказал он.

Ранее стало известно, что спрос на агротуризм в России вырос на 15-20%.

Отели Крым
07 декабря 2024, 12:41
Призеров всероссийского конкурса «ПРО Образование» наградили в Москве
Минпросвещения России
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Торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса журналистских работ в области образования «ПРО Образование — 2024» состоялась в Москве. В этом году на участие в состязании подали около четырех тысяч заявок из 89 регионов России, сообщает Минпросвещения России.

Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил приветствие участникам церемонии, подчеркнув значимость конкурса «ПРО Образование». Он отметил, что конкурс уже более двух десятилетий собирает талантливых авторов в области образовательной журналистики со всей страны.

Кравцов акцентировал внимание на том, что работы участников освещают важнейшие вопросы образовательной сферы, позволяя родителям, педагогам и учащимся узнавать о достижениях российских школьников на международных олимпиадах и о лучших учителях страны.

«Благодарю всех участников за неравнодушие и ответственность, объективность и глубину материалов. Желаю вам вдохновения и удачи!» - добавил Кравцов.

Во время торжественной церемонии награждения директор департамента внешних коммуникаций и референтуры Минпросвещения России Ирина Шилкина представила нововведения всероссийского конкурса «ПРО Образование - 2024». Она сообщила, что в этом году добавлены новые номинации, включая «Пушкинское перо» в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем обращении отметил, что конкурс «ПРО Образование» является значимым событием в области образовательной журналистики. Он акцентировал, что представленные работы касаются ключевых вопросов системы образования в России.

«И сила вашего слова, ваши материалы и проекты подтверждают это! Поздравляю коллег с победой в таком важном и престижном конкурсе», - отметил Хинштейн.

В ходе церемонии также вручили награды победителям и призерам конкурса в 19 номинациях. Работы участников оценивались экспертным советом на основе таких критериев, как социальная значимость, достоверность, выразительность и соответствие современным требованиям журналистики.

Награды Журналистика Учителя Россия конкурсы Образование
07 декабря 2024, 11:23
Премии в области медицинской науки учредили в России
РИА «Новости»
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В 2025 году в России впервые присудят премии в области медицинской науки. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Постановление об учреждении награды подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Размер премии будет составлять один миллион рублей. Их вручат отечественным ученым за разработки, помогающие справиться с ранее не решенными вопросами медицины и позволяющие сохранить здоровье и жизнь людей.

Наград удостоят за достижения в сферах персонализированной и превентивной медицины, биомедицинских и когнитивных нейротехнологий.

«Лауреатов определит правительство на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит министерство здравоохранения. Конкурс по отбору номинантов стартует 1 марта, а торжественная церемония вручения премии состоится не позднее 30 ноября», - заявили в кабмине.

Ранее премии губернатора Андрея Воробьева вручили ученым в Подмосковье.

Россия Наука
06 декабря 2024, 20:52
ФСБ рассекретила архивные документы битвы под Москвой
Freepik
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Выставка «Чекисты на защите столицы» открылась в УФСБ России по Москве и Московской области. Ее приурочили ко Дню начала контрнаступления советских войск против фашистов в битве под столицей, сообщил корреспондент 360.ru.

Посетители выставки могут лично изучить рассекреченные архивные документы о деятельности диверсантов и истребительных батальонов, действовавших на территории Московской области, временно оккупированной противником. Также здесь представлены другие исторические документы и фотографии.

Управление ФСБ РФ по ДНР рассекретило архивные документы о расследовании преступлений нацистов, совершенных в 1941–1943 годах на донецкой шахте. Материалы разместили в музее Великой Отечественной войны в Донецке.

Силовики организовали экскурсию по выставке для учеников подшефной школы, а также показали им интерактивный музей Управления с экспозициями, посвященными спецшколе подрывников НКВД МО и партизанскому движению.

Выставки Музеи ФСБ Великая Отечественная война Москва

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