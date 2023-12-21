Разработки московских стартапов протестируют в регионах России

Проведение пилотных испытаний инновационных проектов в Москве стартовало в 2019 году. Участие в программе позволило разработчикам не просто оценить эффективность своих решений, но и получить ценные отзывы от реальных пользователей и экспертов.

За время существования проекта присоединиться к нему успели 240 городских и коммерческих платформ. В общей сложности они протестировали 367 технологических новинок, из которых 145 испытали в этом году, и еще 80 находятся в процессе.

«Общая сумма заключенных инноваторами контрактов превышает миллиард рублей», - рассказала Наталья Сергунина.

Ярославский государственный университет стал первой региональной площадкой для испытаний в рамках указанной программы. Здесь пройдет тестирование интернет-платформы для группового обучения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы Московского инновационного кластера. С 2018 года на цифровой платформе МИК зарегистрировались свыше 150 тысяч пользователей.