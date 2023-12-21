21 декабря 2023, 13:35

Разработки московских стартапов протестируют в регионах России

Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва заключила соглашения о тестировании восьми инновационных разработок с четырьмя регионами России. Эксперименты пройдут в Ямало-Ненецком автономном округе, Краснодарском крае, а также в Ярославской и Кировской областях. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Проведение пилотных испытаний инновационных проектов в Москве стартовало в 2019 году. Участие в программе позволило разработчикам не просто оценить эффективность своих решений, но и получить ценные отзывы от реальных пользователей и экспертов.

За время существования проекта присоединиться к нему успели 240 городских и коммерческих платформ. В общей сложности они протестировали 367 технологических новинок, из которых 145 испытали в этом году, и еще 80 находятся в процессе.

«Общая сумма заключенных инноваторами контрактов превышает миллиард рублей», - рассказала Наталья Сергунина.

Ярославский государственный университет стал первой региональной площадкой для испытаний в рамках указанной программы. Здесь пройдет тестирование интернет-платформы для группового обучения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы Московского инновационного кластера. С 2018 года на цифровой платформе МИК зарегистрировались свыше 150 тысяч пользователей.

Россия Технологии Москва 2023
21 декабря 2023, 13:15
Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы
РИА «Новости»
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Объем инвестиций в экономику Москвы за девять месяцев 2023 года составил почти четыре триллиона рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 6,6%», - отметил градоначальник.

За прошедший период в производство машин вложили 42,7% от общего числа инвестиций, а еще 27,2% - в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель. Кроме того, для постройки и создания объектов интеллектуальной собственности затратили 14,4%, на возведение жилых домов и помещений - 13,6%.

Собянин отметил, что в столице создают выгодные условия для бизнеса, чтобы сохранять благоприятный инвестиционный климат. Помимо этого, анализируют ситуацию и обеспечивают меры системной и антикризисной помощи. Например, с весны 2023-го существует ряд выгодных бонусов: льготная аренда земли, льготные кредиты и многое другое.

Ранее стало известно, сколько инвестировали в основной капитал в России.

Инвестиции Сергей Собянин Москва 2023
21 декабря 2023, 13:03
Законопроекты о равных правах участников СВО рассмотрят в январе
РИА «Новости»
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в январе сенаторы могут рассмотреть законопроекты, касающиеся равного положения всех участников спецоперации. Сроки она озвучила в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии в Совфеде.

«Наши профильные комитеты уже активно подключились», - пояснила парламентарий Она добавила, что все защитники России равны, страна ко всем относится с глубоким уважением.

Президент России Владимир Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам СВО. В нее вошли представители Госдумы, Совфеда, члены всех партий, а также силовики, лидеры общественных организаций и военкоры.

Участники спецоперации получили ряд социальных льгот, в том числе возможность продлить кредитные каникулы до конца 2024 года. По поручению главы государства их обеспечивают протезами и средствами реабилитации.

Россия Валентина Матвиенко
21 декабря 2023, 13:03
Танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию
РИА «Новости»
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Шесть танкеров, перевозящих российскую нефть марки Sokol, остановились по пути в Индию по неизвестной причине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сервис отслеживания судов.

По данным авторов публикации, за последние четыре недели на индийские нефтеперерабатывающие заводы должно было поступить около пяти миллионов баррелей нефти Sokol. Однако танкеры, перевозившие эту нефть, застряли по пути к пункту назначения. Агентство уточнило, что пять кораблей принадлежат «Совкомфлоту».

Один из танкеров простаивает более месяца. Речь идет о судне NS Century, которое остановилось к югу от Шри-Ланки 18 ноября. Корабль должен был доставить нефть в индийский порт Вадинар.

Bloomberg не исключило, что одной из причин задержки могли стать санкции США. Под ограничения Соединенных Штатов попали танкеры, перевозящие российскую нефть, стоимость которой выше установленного странами G7 потолка цен.

Минфин США посчитал успешным использование потолка цен на российскую нефть. По данным ведомства, российские доходы сократились при поддержании стабильности на энергетических рынках.

Индия Нефть Россия
21 декабря 2023, 12:08
Белая медведица Симона из Московского зоопарка отметила День рождения
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Белая медведица Симона отметила 29-й День рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Московского зоопарка.

Симона появилась на свет в Ленинградском зоопарке 27 ноября 1994 года. Вскоре после рождения ее перевезли в Москву. Там она встретилась с самцом по имени Врангель, привезенным из дикой природы.

Первое потомство у пары появилось в 2000 году, у них родилась двойня. Затем новые детеныши появлялись каждые несколько лет. В 2011 году случилось уникальное событие - Симона родила тройню медвежат. Всего она дала жизнь 15 малышам, которые впоследствии разъехались по ведущим зоопаркам мира. Сегодня потомки Симоны живут в зоопарках Европы, Японии, Австралии и России.

В 2016 году медведицу перевезли в Центр воспроизводства редких видов животных около Волоколамска. Она поселилась в специальном просторном вольере.

Познакомиться с Симоной получится во время экскурсий в Центре воспроизводства.

Еще одно радостное событие произошло в Московском зоопарке накануне. Там малышка-панда сделала первые шаги.

Животные Зоопарки Москва 2023

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