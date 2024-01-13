Разработчика «Спутника V» похоронили на Троекуровском кладбище

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«Бориса Савельевича похоронили на Троекуровском кладбище. Все очень достойно прошло», - сообщил он.

Гинцбург ранее признался агентству , что смерть коллеги стала для него огромной потерей. Коллеги Народицкого отмечали, что ученый был «педагогом и наставником по призванию» и успел воспитать новое поколение специалистов.

Замдиректора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет. Прощание с одним из главных создателей вакцины от коронавируса прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко.

Борис Народицкий - профессор и доктор биологических наук. Он является автором свыше 200 научных работ , а среди его наград - орден Почета и медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Бориса Народицкого 13 января похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.