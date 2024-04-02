02 апреля 2024, 04:33

Разработчик софта «МойОфис» стал убыточным после снижения выручки

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Российский разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) стал убыточным после того, как снизил выручку на 44% в 2023 году. Об этом сообщило РБК.

Согласно финансовой отчетности компании, по итогам прошлого года выручка организации уменьшилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом, составив 1,9 миллиарда рублей. В итоге «Новые облачные технологии» получила чистый убыток 5,2 миллиарда рублей.

До этого компания была несколько лет убыточной, но годом ранее смогла получить чистую прибыль размером 386,5 миллиона рублей.

НОТ занимается разработкой офисных решений. Организацию создали в 2013 году. Среди ее продуктов - платформы «Текст», «Документы», «Почта», «Презентация», «Таблица», «Контакты», «Календарь», цифровое рабочее пространство Squadus и корпоративная почта Mailion.

Ранее стало известно, что чистый убыток автомобильного завода «Москвич» увеличился в 3,6 раза. В итоге производственная площадка Renault нарастила чистый убыток до 8,6 миллиарда рублей.

Деньги Технологии
02 апреля 2024, 03:36
В России предложили ввести налог на роскошную жизнь
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы России рассмотрят 2 апреля законопроект, который предусматривает налог на роскошь. Об этом сообщила газета «Известия».

Инициативу выдвинули депутаты «Справедливая Россия - За правду». В документе отметили, что подобный налог предоставит справедливое перераспределение финансов в стране и нивелирует эффект социального расслоения.

«В России сохраняется высокий уровень социального неравенства <…> Более трети граждан получают около 25 тысяч рублей в месяц. В состоянии глубокой нищеты живет 20 миллионов жителей страны», - заявил руководитель фракции Сергей Миронов.

В документе пояснили, что по данным Росстата, реальные доходы населения с 2014 по 2022 год включительно в среднем за каждый год в этот период снижались на 0,2%. В этот же промежуток годовая инфляция составляла от 2,5% до 12,91%, а в среднем 7,1%.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил властям повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году. Ответственным за выполнение поручения назначили председателя правительства Михаила Мишустина.

Налоги Депутаты Россия
02 апреля 2024, 00:29
Семейная пара Луценко вошла в рейтинг журнала Forbes с капиталом в 2 млрд долларов
Freepik
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Владеющие агропромышленной группой «Содружество» супруги Александр и Наталья Луценко стали миллиардерами и вошли в рейтинг журнала Forbes. Они стали первой в России семейной парой, владеющей бизнесом в равных долях с состоянием два миллиарда долларов.

«Владеющие холдингом супруги Александр и Наталья Луценко фактически разделили бизнес на три части. Они оставили за собой контроль в российских и белорусских предприятиях и продали топ-менеджерам компанию, владеющую международными активами», - рассказали авторы статьи.

Холдинг «Содружество» является одним из ведущих переработчиков масличных культур в Европе. Реорганизацию компании провели в 2023 году. Стоимость российских активов составила 1,526 миллиарда долларов, белорусских - 489 миллионов долларов.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших за год актеров. Список возглавил Адам Сэндлер с ежегодным заработком в 73 миллиона долларов.

Рейтинги Европа Россия Forbes
01 апреля 2024, 18:38
Россияне рассказали о шутках на 1 апреля и роли смеха в их жизни
Unsplash
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Абсолютное большинство россиян считает, что обладает чувством юмора. Такой ответ респонденты дал специалистам социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы». Результаты исследования оказались в распоряжении «360».

День смеха отмечают 1 апреля - в эту дату во многих странах мира принято разыгрывать своих друзей и знакомых. Россия не стала исключением - над близкими шутят 40% респондентов. Порядка 8% россиян признались, что их розыгрыши приводили к плохим последствиям: недопониманию, обиде, испорченному имуществу и даже травмам. На шутки обижались 57% россиян, у 36% обид никогда не было.

Всего розыгрышам подвергались 79% опрошенных. Кроме того, 98% россиян заверили, что обладают чувством юмора. Для опрошенных важно, чтобы таким качеством обладали их партнер или супруг/супруга и друзья. Чуть реже респондентам оказывалось важно, чтобы чувство юмора было у родственников, коллег и соседей.

О том, что чувство юмора способно сохранить отношения, заявили 75% россиян. Порядка 76% опрошенных согласились с тем, что юмор помогает справиться с болью. Смех продлевает жизнь, отметили 75%.

При этом опрошенные четко выделили границы допустимого в юморе. Абсолютное большинство считает, что нельзя трогать такие темы, как трагедии близких, геноцид, войны и их жертвы, эпидемии, катастрофы, теракты и особенности здоровья. Отрицательно к «черному юмору» относятся 42% россиян.

Юрист Ирина Гукова напомнила об уголовной ответственности за агрессивные пранки. Некоторые их них квалифицируют как хулиганство.

Исследования Праздники Отношения
01 апреля 2024, 18:05
Сбербанк обновит программу лояльности
РИА «Новости»
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Кардинальные изменения ожидают программу лояльности «СберсСпасибо». Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Обновления отменят все условия и ограничения, которые влияли на размер кешбэка. Программа станет более гибкой, простой и выгодной для клиентов. Первые участники смогут оценить новую версию уже в апреле, к лету обновления станут доступны всем.

«Больше никаких сложностей, уровней и условий. Теперь только вы решаете, что принесет вам выгоду!» - сообщили в пресс-службе.

Сбербанк также анонсировал запуск эксклюзивных услуг и акций. Они принесут дополнительную выгоду клиентам.

Ранее Сбербанк запустил новую услугу для пользователей. Сотрудники кредитной организации начнут выезжать к клиентам на дом для установки приложения на устройствах Apple.

Сбербанк Кешбэк

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