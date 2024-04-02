Разработчик софта «МойОфис» стал убыточным после снижения выручки

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Согласно финансовой отчетности компании, по итогам прошлого года выручка организации уменьшилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом, составив 1,9 миллиарда рублей. В итоге «Новые облачные технологии» получила чистый убыток 5,2 миллиарда рублей.

До этого компания была несколько лет убыточной, но годом ранее смогла получить чистую прибыль размером 386,5 миллиона рублей.

НОТ занимается разработкой офисных решений. Организацию создали в 2013 году. Среди ее продуктов - платформы «Текст», «Документы», «Почта», «Презентация», «Таблица», «Контакты», «Календарь», цифровое рабочее пространство Squadus и корпоративная почта Mailion.

Ранее стало известно, что чистый убыток автомобильного завода «Москвич» увеличился в 3,6 раза. В итоге производственная площадка Renault нарастила чистый убыток до 8,6 миллиарда рублей.