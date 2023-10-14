Разошедшейся на мемы скульптуре Аленки из Нововоронежа нашли мужа
В городе Кунгуре Пермского края появился новый памятник. Арт-объект «Лыжник» установили перед зданием лыжной базы «Снежинка», сообщила пресс-служба Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Но у местных жителей скульптура вызывала смешанные чувства. Подписчики посчитали, что «Лыжник» мог бы стать мужем Аленки - скульптуры, которая появилась три года назад в Нововоронеже и разошлась на мемы.
Статую «Лыжника» изготовил местный житель, мастер кузнечного дела Антон Киряков к 55-летию лыжной базы.
Памятник Аленке установили в Нововоронеже в 2020 году. По замыслу авторов, скульптура изображает героиню русских сказок. Но местные жители посчитали, что она больше похожа на персонажа фильмов ужасов.
О скульптуре высказался даже тогдашний лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик предложил переместить памятник Аленке из Нововоронежа во двор Института мировых цивилизаций и установить рядом со статуей самого Жириновского.