Разочарованный жизнью в Великобритании миллиардер Фридман переехал в Израиль
Подпавший под санкции США, Евросоюза и Великобритании российский предприниматель Михаил Фридман переехал из Лондона в Израиль. Как сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену, перед новой эмиграцией миллиардер приехал в Москву.
Эту информацию подтвердили в «Альфа-групп». Там уточнили, что бизнесмен после переезда намерен часто посещать Россию. Каким образом Фридман сможет добраться до Израиля после отмены большей части авиарейсов из-за проходящих в стране боевых действий против палестинского движения ХАМАС, пока неизвестно.
Михаил Фридман после начала специальной военной операции и подпадания под санкции жил в Великобритании, где лишился доступа к счетам. В интервью журналистам он жаловался, что не может переехать в Израиль, так как потерял доступ к деньгам для покупки дома.
В сентябре 2023 года после прекращения расследования против Фридмана по делу об обходе санкций и признания незаконным обыска в его доме предприниматель решился на окончательный переезд. Фридман отмечал, что потерял чувство спокойствия и стабильности от жизни в Великобритании.