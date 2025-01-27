Размер материнского капитала вырастет с 1 февраля

Также возрастут размеры выплат на второго и последующих детей - до 912,2 тысячи рублей. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, то его остаток проиндексируют.

Увеличится и единовременное пособие по рождению ребенка. С 1 февраля сумма составит 26,9 тысячи рублей.

Мишустин добавил, что по поручению президента теперь будет ежегодно индексироваться и ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, которая ранее была фиксированной.

«Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом», - подчеркнул председатель правительства.

Ранее россиянам напомнили о возможности потратить материнский капитал на сбор детей в школу. Закон об этом в августе 2024 года подписал президент страны Владимир Путин.