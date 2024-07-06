06 июля 2024, 19:10

Размер единого пособия на детей назвали в Минтруде

РИА «Новости»
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Размер ежемесячного единого пособия на детей до достижения 17 лет в России составляет порядка 15 тысяч рублей в месяц. Об этом на демографическом форуме «Россия — семья семей» в Муроме сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова привело РИА «Новости».

Он напомнил, что единым пособием является выплата в размере одного прожиточного минимума, которая положена нуждающимся семьям с момента рождения ребенка до достижения им 17 лет.

«Это порядка 15 тысяч рублей в среднем по стране, выплата ежемесячная. Это значимая мера поддержки, которая сегодня позволяет выравнивать ситуацию в семьях», - сказал глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года.

Таким образом, россияне до 31 декабря 2030 года в случае рождения третьего или последующих детей получат 450 тысяч рублей на частичное или полное погашение ипотечных кредитов.

Размер ежемесячного единого пособия на детей до достижения 17 лет в России составляет порядка 15 тысяч рублей в месяц. Об этом на демографическом форуме «Россия - семья семей» в Муроме сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова привело РИА «Новости».

Дети Выплаты в России
06 июля 2024, 18:44
Выставка-форум «Россия» стала одним из самых посещаемых мест планеты
РИА «Новости»
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Проходящая на ВДНХ международная выставка-форум «Россия» попала в топ-10 самых посещаемых мест планеты. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщило РИА «Новости».

«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка „Россия“ за это время вошла в десятку самых посещаемых мест планеты», - отметил он.

Накануне стало известно, что со дня открытия выставки ее посетили 18 миллионов посетителей , 18-миллионным гостем стала школьница из Владимира. Девочка приехала в Москву со своей семьей. В качестве подарка ей вручили сертификат на путешествие в Омскую область.

Торжественное открытие выставки «Россия» состоялось в ноябре 2023 года. Ее планировали проводить до 12 апреля текущего года. Президент Владимир Путин поручил продлить работу форума на ВДНХ до 8 июля.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
06 июля 2024, 15:15
Компенсировать покупку кондиционера семьям с детьми предложили в Госдуме
РИА «Новости»
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Семьям с детьми за покупку техники необходимо ввести налоговый вычет. С такой инициативой к министру финансов Антону Силуанову обратился вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков, сообщил Life со ссылкой на письмо депутата.

Автор идеи подчеркнул, что высокая температура в квартирах и домах несет большие риски для детей - им грозит обезвоживание от перегрева или солнечный удар. Кроме того, духота опасна для людей с болезнями сердца, у которых сгущается кровь.

Решить ситуацию может установка кондиционера. Но позволить себе технику могут не все.

«По оценкам Минтруда, в России из общего числа бедных более 80% составляют семьи с детьми. Учитывая, что покупка и установка кондиционера может составлять более 30−50 тысяч рублей, для многих семей с детьми он недоступен», - подчеркнул Даванков.

Депутат предложил ввести налоговый вычет за покупку техники и монтаж системы, чтобы компенсировать затраты семей. Это не только улучшить их жилищные условия, но и снизит риск заболеваний у детей.

Ранее вице-спикер Госдумы внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении обязательного медицинского освидетельствования для водителей, достигших возраста 80 лет. Он пояснил, что к этому возрасту у человека снижаются реакции, а также возникают заболевания, с которыми за руль садится нельзя. По мнению депутата, предлагаемая мера снизит риски аварий на дорогах.

Дети Семья Налоги Депутаты Россия Покупки Жара
06 июля 2024, 11:22
Умерла одна из первых ведущих программы «Время»
РИА «Новости»
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Скончалась диктор Центрального телевидения, одна из первых телеведущих программы «Время» Аза Лихитченко. Об этом сообщил Первый канал.

Лихитченко признавалась, что пережила тяжелое голодное детство. Она хотела стать актрисой и пришла на кастинг из любопытства. Будущую звезду приняли.

Она работала на телевидении до 1993 года - сначала диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР, затем телеведущей программы «Время». Некоторое время Лихитченко выступала на сцене Севастопольского русского драматического театра. В ее фильмографии картина «В начале века», фильмы-спектакли «Интервью у весны», «Вера», «Вы умеете играть на пианино?» и другие.

Знаменитая телеведущая умерла в возрасте 86 лет. В 2023 году она перенесла инфаркт. Дочь Лихитченко Екатерина подтвердила, что она лежала в реанимации.

Журналистика Телевидение
06 июля 2024, 04:48
Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор редких грибов и растений
Freepik
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Сбор редкого и дорогого вида грибов рядовка мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой может обернуться тюремным сроком. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт направления «Народный Фронт. Аналитика» Роман Чикун.

Он напомнил, что с октября 2023 года в России действует закон, запрещающий добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов.

В список таких растений попали женьшень настоящий, родиола розовая и дорогой вид грибов рядовка мацутакэ.

Чикун напомнил, что самым мягким видом наказания являются обязательные работы на срок до 480 часов. Также предусмотрено лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.

Максимальное наказание могут применить, если добычей краснокнижных растений и грибов будет заниматься организованная преступная группа, лицо, использующее свое служебное положение, или же они будут продаваться через интернет и СМИ.

В июне в Подмосковье начался период цветения кубышки малой. Это растение занесено в Красную книгу Московской области.

Уголовное дело Законы Грибы

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