Размер единого пособия на детей назвали в Минтруде

Он напомнил, что единым пособием является выплата в размере одного прожиточного минимума, которая положена нуждающимся семьям с момента рождения ребенка до достижения им 17 лет.

«Это порядка 15 тысяч рублей в среднем по стране, выплата ежемесячная. Это значимая мера поддержки, которая сегодня позволяет выравнивать ситуацию в семьях», - сказал глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года.

Таким образом, россияне до 31 декабря 2030 года в случае рождения третьего или последующих детей получат 450 тысяч рублей на частичное или полное погашение ипотечных кредитов.

Размер ежемесячного единого пособия на детей до достижения 17 лет в России составляет порядка 15 тысяч рублей в месяц. Об этом на демографическом форуме «Россия - семья семей» в Муроме сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова привело РИА «Новости».