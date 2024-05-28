28 мая 2024, 20:58

Разговоры об изъятии «Вредных советов» назвали спекуляцией

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Прокуратура Красноярского края отказалась подавать иск в суд об изъятии тиража книги Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», - указали в надзорном ведомстве.

Накануне с требованием изъять из оборота и уничтожить сборник детских стихов потребовала прокуратура Каратузского района. Ведомство выявило в произведении описания жестокости, насилия, а также антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. Позднее стало известно, что книги стали убирать с продажи по всему Красноярскому краю.

Книги Суд Дети Красноярский край
28 мая 2024, 19:06
Власти не будут блокировать YouTube на территории России
Unsplash
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Правительство не принимало никаких решений касательно блокировки видеохостинга YouTube. Об этом сообщил ТАСС.

Планы об ограничении доступа к YouTube не стоят в повестке, указало правительство в ответе на вопросы депутатов Госдумы.

«В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались», - подчеркнули в кабмине.

В правительстве добавили, что сервис принадлежит компании Google, к которой в России применяются меры понуждения к исполнению требований законодательства.

Ранее видеохостинг не стал удалять со своей платформы более 60 тысяч противоправных материалов, несмотря на требования РКН. По итогам прошлого года, сумма штрафов компании Google составила порядка 4,61 миллиарда рублей.

Google Блокировки Депутаты Россия YouTube
28 мая 2024, 18:58
СДЭК не уведомил Роскомнадзор об утечке данных
Pxhere
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Роскомнадзор не получал уведомление от СДЭК об утечке персональных данных. От этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на 17:00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили», - сообщили в регуляторе.

По закону оператор, допустивший утечку персональных данных, должен в течение суток сообщить в Роскомнадзор.

Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки произошел 26 мая - была нарушена работа вычислительных мощностей , в результате не работают ни сайт, ни приложение. В СДЭК отметили, что сервис доставки работает над возобновлением выдачи заказов , он также заготовил резервные схемы.

Ранее международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой в работе логистической компании. Для взлома использовали вирус-шифровальщик.

Законы Роскомнадзор Работа Утечки данных
28 мая 2024, 17:57
Стала известна возможная причина масштабного сбоя в работе СДЭК
РИА «Новости»
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Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой в работе логистической компании СДЭК. Об этом сообщили «Ведомости».

Для взлома использовали вирус-шифровальщик. Эту информацию подтвердили источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности, в также в СДЭК.

«Хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», - отметили авторы материала.

СДЭК уже третий день подряд не может возобновить выдачу посылок после масштабного сбоя. Представители компании отметили, что продвинулись в восстановлении работы. Однако полностью возобновить деятельность пока не получилось.

Работа Магазины Хакеры
28 мая 2024, 17:52
Доля женщин-предпринимателей в Донбассе и Новороссии превысила 50%
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В Донбассе и Новороссии более половины предпринимателей — женщины. Об этом Луганскому информационному центру (ЛИЦ) сообщил гендиректор Корпорации малого и среднего бизнеса Александр Исаевич.

В новых регионах России индивидуальные предприниматели представляют основную долю малого и среднего бизнеса - 89,4%.

«Из них доля женщин превышает половину», - отметил Исаевич.

До этого он сообщал, что более 107 тысяч бизнесменов уже зарегистрировались в Донбассе и Новороссии с момента возвращения этих регионов в состав России.

Ранее стало известно, что некоторые западные компании отказались покидать российский рынок. Речь идет о таких фирмах, как Air Liquide, Avon Products и Reckitt.

В Донбассе и Новороссии более половины предпринимателей - женщины. Об этом Луганскому информационному центру (ЛИЦ) сообщил гендиректор Корпорации малого и среднего бизнеса Александр Исаевич.

Донбасс Россия Бизнес

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