Разговоры об изъятии «Вредных советов» назвали спекуляцией
Прокуратура Красноярского края отказалась подавать иск в суд об изъятии тиража книги Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», - указали в надзорном ведомстве.
Накануне с требованием изъять из оборота и уничтожить сборник детских стихов потребовала прокуратура Каратузского района. Ведомство выявило в произведении описания жестокости, насилия, а также антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. Позднее стало известно, что книги стали убирать с продажи по всему Красноярскому краю.