07 марта 2024, 11:39

Раздетых клиенток салона красоты в Щелкове снимала скрытая камера

Freepik
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В Щелкове в салоне красоты установили скрытую камеру под видом датчика пожарной сигнализации и снимали клиенток во время процедуры лазерной эпиляции. Полиция начала проверку, сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудник салона рассказал журналистам, что замаскированную под датчик камеру установили в одном из кабинетов. Мастера лазерной эпиляции сами того не зная, проводили процедуру «глубокого бикини» под объективом. Всего в архив попали более 50 записей, но пострадавших гораздо больше.

Кто именно установил камеру, собеседник канала не уточнил. Самые ранние записи датировались октябрем 2023 года. После того как о наблюдении стало известно, некоторые сотрудники решили уволиться, а полиция провела проверку. Источники канала заявили, что к делу может подключиться Следком.

Директор салона красоты заявил, что не устанавливал камеры в кабинете - только у администратора. Несколько дней назад с ним якобы связался неизвестный. Он сообщил о камере, показал скриншоты и потребовал миллион рублей в биткойнах за то, чтобы кадры не попали в интернет. Бизнесмен отказался платить, но проверять наличие камеры тоже не стал.

Подозрительную камеру видеонаблюдения нашли на Фрунзенской набережной в Москве. Полиция начала проверку.

Бизнес Щелково
07 марта 2024, 11:29
Анна Асти вернется на сцену 8 марта
РИА «Новости»
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Певица Анна Асти анонсировала свое первое после скандальной «голой» вечеринки выступление. Оно состоится 8 марта на ВДНХ, написала звезда в своем Telegram-канале.

Помимо Анны Асти, в концерте примут участие такие артисты, как Niletto и Леша Свик. Певица сообщила своим поклонникам в социальных сетях, что вход на мероприятие будет бесплатным, и поинтересовалась у подписчиков, какую песню они хотят услышать.

«Какую песню ждешь больше всего?» - спросила артистка у поклонников.

После участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» и отмены запланированных на новогодние праздники мероприятий Анна Асти лишилась 13 миллионов рублей. Она провела за рубежом последние два месяца, а после возвращения на родину столкнулась с еще несколькими срывами выступлений. Так, концерты Асти не состоялись в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Праздники Концерты Песни Музыка 8 Марта
07 марта 2024, 09:36
Голикова назвала россиянкам оптимальный возраст для рождения детей
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Россиянкам следует выходить замуж и рожать первого ребенка до 24 лет, чтобы успеть создать многодетную семью. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи, сообщила «Газета.ru».

«Когда в конкретной точке вы решаете пожить для себя или отложить время рождения, помните, что настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый правильный возраст <…> до 24 лет», - сказала она.

Татьяна Голикова заявила, что средний возраст рождения первенцев в России составил 26 лет. Она объяснила, что чем раньше родится первый ребенок, тем быстрее появятся второй и третий. Вице-премьер посоветовала россиянкам выходить замуж с 18 до 24 лет, но признала, это индивидуальное решение.

Депутат Госдумы Анна Кузнецова призвала рожать первенцев через два года после окончания школы - в 20 лет. Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предупредил, что без инструментов поддержки ее идея нереализуема.

Дети Семья Правительство РФ
07 марта 2024, 01:15
Основатель «Группы ЛСР» Молчанов покинул пост главы компании и совет директоров
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Основатель компании ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов ушел с поста генерального директора и из совета директоров. Отчетность компании опубликовали на сайте раскрытия корпоративной информации.

В группе пояснили, что глава компании покинул пост «ввиду личных обстоятельств».

«Принять к сведению заявление Молчанова Андрея Юрьевича о выходе из состава Совета директоров общества с 7 марта 2024 года. Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Молчанова Андрея Юрьевича 6 марта 2024 года», - значится первыми пунктами повестки дня.

Молчанов владеет 55,1% акций компании. По данным на момент закрытия биржи 6 марта, его доля оценивается в 56,54 миллиарда рублей.

В 2023 году «Группа ЛСР» не смогла получить доступ к активам в крупнейшем немецком банке Deutsche Bank. В учреждении обнаружили нехватку акций, обеспечиваемых депозитарными расписками, которые банк выпустил еще до начала СВО.

Банки Рубль Россия
07 марта 2024, 01:13
Путин назвал главное предназначение женщин
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Продолжение рода — уникальный дар женщин, которые при этом успевают строить карьеру и сохранять привлекательность, заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Продолжение рода - уникальный дар женщин, которые при этом успевают строить карьеру и сохранять привлекательность, заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что россиянки играют важную роль в жизни страны и посетовал, что представителей прекрасного пола не так много работает в правительстве, хотя в целом по стране многие занимают руководящие должности. В этом нет ничего удивительного, потому что женщины, по его словам, отличаются такими чертами, как дисциплинированность и въедливость.

Также Путин выразил удивление, что женщинам при этом удается сохранять свою привлекательность, быть нежными и обворожительными, и назвал это их тайной.

Кроме того, он высказал мнение о том, какую миссию они несут.

«Предназначение женщины - в продолжении рода. Это абсолютно уникальный природный дар. Мы все относимся к нему с огромным уважением», - резюмировал Путин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что женщины вряд ли выйдут на первые роли в военном деле. Представительницы прекрасного пола уместны там, где не надо напрямую принимать самостоятельных решений, отметил парламентарий. Если говорить о военном деле, то женщины могут быть операторами, связистами или штабистами.

Военные Женщины Фестивали Владимир Путин

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