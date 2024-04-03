«Разделяю ваше желание возмездия». Мишустин одобрил реформу миграционной политики

«Разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. С пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии», - сказал он.

Михаил Мишустин призвал депутатов разрабатывать и утверждать дополнительные инициативы в сфере миграции с учетом позиции правоохранительных органов. Именно им предстоит обеспечить безопасность в России, реализовать нововведения и ответить за их результат, объяснил премьер.

Законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции разработало МВД России. Правоохранители предложили вдвое сократить срок пребывания в стране, ввести цифровые профили мигрантов и разрешить депортацию без решения суда. Директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский заявил «360», что инициатива потребует уточнений.