Раздел управления филиалами обновили на московском портале поставщиков

Теперь пользователи смогут добавлять связи между головной компанией и ее подразделениями, а также просматривать статистику проведенных на портале закупок для каждой из организаций.

Новые функциональные возможности позволят крупным поставщикам объединять филиалы с головной организацией, отслеживать участие их сотрудников в закупочных процедурах и таким образом своевременно корректировать стратегию бизнеса.

Раздел «Филиалы и подразделения» стал доступен через личный кабинет организации.

Портал поставщиков начал работать в Москве в 2013 году. Основная цель его создания заключалась в автоматизации малых закупок. На данный момент на площадку зашли заказчики из 40 регионов России и более 310 тысяч поставщиков.

Кроме того, более 400 тысяч закупок уже провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год.