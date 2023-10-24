Раздел управления филиалами обновили на московском портале поставщиков
В личном кабинете организации на московском портале поставщиков обновили раздел управления филиалами. Об этом сообщил исполняющий обязанности замглавы столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев.
Теперь пользователи смогут добавлять связи между головной компанией и ее подразделениями, а также просматривать статистику проведенных на портале закупок для каждой из организаций.
Новые функциональные возможности позволят крупным поставщикам объединять филиалы с головной организацией, отслеживать участие их сотрудников в закупочных процедурах и таким образом своевременно корректировать стратегию бизнеса.
Раздел «Филиалы и подразделения» стал доступен через личный кабинет организации.
Портал поставщиков начал работать в Москве в 2013 году. Основная цель его создания заключалась в автоматизации малых закупок. На данный момент на площадку зашли заказчики из 40 регионов России и более 310 тысяч поставщиков.
Кроме того, более 400 тысяч закупок уже провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год.