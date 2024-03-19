Раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям появился в «Одноклассниках»

При просмотре роликов пользователи увидят не только пошаговый разбор от эксперта, но и прочитают текстовую инструкцию. Также можно задать уточняющие вопросы автору мастер-класса в комментариях или обсудить успех с единомышленниками. Новый функционал поможет бесплатно развиваться в своем хобби.

Авторы мастер-классов получат дополнительную поддержку от аудитории в дополнение к заработкам от программ монетизации и нативных интеграций от брендов. Заработать на контенте смогут не только блогеры, бизнес и медиа, но и обычные пользователи.

На момент запуска «Мастер-классов» в раздел уже загрузили более 50 обучающих роликов. В дальнейшем в течение года там появятся тематические хобби-шоу с идеями для ремонта, бытовыми и кулинарными советами, а также лайфхаками по переделке одежды.

Ранее в «Одноклассниках» появился новый инструмент для бизнеса. Благодаря нововведению предприниматели получат больше заявок от пользователей.

«Мастер-классы» станут одним из разделов сервиса «Увлечения» в соцсети. Обучающий контент можно смотреть по одной их тематик: «Кулинария», «Рукоделие», «Мода и красота», «Сад и огород», «Рыбалка», «Питомцы», «Отдых и туризм», «Авто и мото».