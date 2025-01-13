13 января 2025, 04:19

Раскрыто пророчество святого Игнатия: Россию ждет тяжелая судьба

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Толкователи предсказаний святого Игнатия Брянчанинова опубликовали его заявление относительно ближайшей судьбы России. По их словам, пророчество близко к исполнению. Об этом написало издание mk.ru.

Святой Игнатий Брянчанинов заявил, что Европа всегда завидовала России, поэтому всегда будет действовать против нее.

«Однако духовная сила, основанная на православной вере, станет опорой для нашего народа», - говорится в пророчестве.

Брянчанинов заявил, что в нынешнее время, когда люди отворачиваются от церкви, могут возникнуть большие проблемы. Прорицатель призывает обращаться к Богу, сохранять благоговение и покорность.

В пророчестве святой говорит о силе России и ожидающем ее могуществе. Однако Игнатий предупредил, что в будущем стране предстоит столкнуться с «духовными и нравственными испытаниями».

Ранее стало известно пророчество болгарской слепой предсказательницы Ванги о власти в России. «Придет восьмой и все изменит», говорится в толковании. Также Ванга говорила, что Россия «поднимется с колен».

Европа Россия
13 января 2025, 08:29
Процедура ЭКО и лечение аритмии станут доступнее для россиян по ОМС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В 2025 году финансирование линии обязательного медицинского страхования составит 590 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2024-м. Благодаря этому ряд услуг по ОМС для россиян будет доступнее, рассказал kp.ru доктор медицинских наук Алексей Березников.

Перечень доступных по ОМС лекарств и расходных материалов увеличится для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Также для людей, страдающих сердечно-сосудистыми недугами, впервые четко прописали отдельное финансирование отдельных операций по стентированию коронарных артерий, имплантации частотно-адаптированного кардиостимулятора, по лечению аритмии и по очистке артерии от атеросклеротических бляшек.

Важным дополнением стало включение тестирования на хронический гепатит С в программу диспансеризации. Нововведение вступило в силу с 1 января.

Еще одним изменением в рамках ОМС станет повышение доступности процедуры экстракорпорального оплодотворения.

«Для бесплодных семейных пар в рамках ОМС увеличивается финансирование процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). На 2025 год выделено на 13% больше средств, чем в прошлом году», - пояснил Березников.

Ранее стало известно, что российские врачи перешли на специальные инструкции для лечения россиян. Клинические рекомендации будут основаны на современных исследованиях.

Лекарства Врачи Медицина Диспансеризация
13 января 2025, 08:23
В Госдуме заявили о начале отказа от ЕГЭ в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«В его основу войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской и российской системы образования. Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался», - сказал парламентарий.

Нилов добавил, что его наблюдения дают уверенность в том, что для этого все предпосылки уже есть.

«Мы наблюдаем, как меняется наша система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки», - заключил депутат.

Руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявлял, что ЕГЭ России контузию и травму, они будут заживать еще 20 лет.

Правительство России в сентябре прошлого года отклонило законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. Нилов был одним из авторов инициативы.

ЕГЭ Депутаты Россия
13 января 2025, 05:46
Россиянам рассказали, когда ждать следующую короткую рабочую неделю
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Следующая короткая рабочая неделя в России будет в конце апреля перед майскими праздниками. Об этом РИА «Новости» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, апрельская короткая неделя продлится всего три дня, с 28 по 30 число месяца. Причем рабочий день 30 апреля будет сокращенным. Далее россиян ожидает 1 мая - выходной день, в который отмечается праздник Труда, а пятница, 2 мая, будет нерабочим за счет переноса выходного дня с 4 января постановлением правительства.

Следом за майскими праздниками россиян снова ожидает короткая рабочая неделя с 5 по 7 мая. Выходными днями в 2025 году также снанет промежуток с 8 по 11 мая, в который будет отмечаться юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Праздники Россия Работа
13 января 2025, 04:26
Пенсионные баллы в России подорожали с 1 января
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В России с 1 января поменялась предельная сумма для начисления пенсионных страховых взносов. В 2025 году она составит два миллиона 759 тысяч рублей, сообщил сайт kp.ru.

Максимально в течение года можно получить 10 пенсионных баллов, для этого ежемесячная зарплата должна быть 230 тысяч рублей. Предельный размер страховых взносов вырос на 24%, это значительно превышает размер инфляции.

По данным издания, у высокого «потолка» есть плюсы и минусы. К минусам можно отнести то, что набрать пенсионные баллы с таким «подорожанием» становится все труднее. Но при этом предельный размер страховых взносов влияет на размер больничных и детских пособий. Чем он выше, тем больше выплаты.

В 2025 году россиянам придется учитывать новые экономические условия при планировании пенсионных сбережений. Для получения одного пенсионного балла гражданин должен зарабатывать минимум 275,9 тысячи рублей в год, что соответствует ежемесячному заработку в 22 991 рублей 67 копеек.

Пенсия Рубль Пенсионеры Зарплаты Инфляция

Новости по теме