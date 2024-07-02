02 июля 2024, 14:52

Раскрыта новая схема обмана телефонных мошенников

РИА «Новости»
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Телефонные мошенники нашли новый способ обмана россиян. Теперь при звонке они сообщают о сбое базы данных мобильных операторов и просят для сохранения тарифа доступ к личному кабинету абонента. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал директор антиспам-программы «Защитник» оператора МТС Андрей Бийчук.

Он подчеркнул, что злоумышленники начинают беседу, представляясь сотрудником мобильного оператора, и тут же подчеркивают, что речь идет не о рекламе, так как россияне уже привыкли к подобным нежелательным звонкам.

Получив заинтересованность собеседника, мошенник предупредит, что из-за сбоя базы действующий тариф абонента больше не доступен. Чтобы его сохранить, якобы необходимо предоставить удаленный доступ к личному кабинету.

С данными потенциальной жертвы злоумышленники могут оформить кредиты и займы, а также авторизовываться на различных площадках или получить доступ к банковским счетам и аккаунтам пострадавшего.

Бийчук подчеркнул, что при таких звонках необходимо быстро завершить разговор и самостоятельно связаться с оператором по номеру, указанном на сайте компании. Он добавил, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые присылают в сообщениях с неизвестных номеров, а также передавать логины и пароли.

Все изменения тарифов операторов проходят через СМС или пуш-уведомления, а также в официальных приложениях или личном кабинете на сайте.

Технический директор ОНС24 Павел Репин посоветовал россиянам при звонке мошенникам задавать собеседнику неожиданные вопросы , не связанные с деньгами. В качестве примера он привел просьбу рецепта самогона или беседу на тему предстоящего корпоратива. По мнению специалиста, это собьет злоумышленника с мысли и он не сможет идти по своему сценарию.

Мошенничество
02 июля 2024, 11:57
Единый образец удостоверения многодетной семьи создали в России
РИА «Новости»
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении единой формы документа, подтверждающего статус многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Удостоверение будут оформлять в бумажном, а в дальнейшем - и в электронном виде. Мишустин поручил до 1 октября обеспечить предоставление необходимых данных через портал «Госуслуги» и утвердить порядок предоставления статуса многодетной семьи.

Документ можно будет использовать для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений.

Порядок выдачи удостоверений определят главы регионов. Действующие удостоверения переоформят в том числе в беззаявительном порядке.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в России сертификаты на бесплатный отдых для многодетных семей.

Семья Россия Правительство РФ
02 июля 2024, 09:49
Жителям Ленинградской области восстановили подачу электричества
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Оперативные службы в Ленинградской области восстановили электроснабжение для 70 тысяч жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения для 70 тысяч потребителей в Ленобласти», - написал он.

Губернатор отметил, что эта цифра - порядка двух третей всех отключений, с которыми регион столкнулся в понедельник, 1 июля. По его словам, на контроле энергетиков на данный момент остаются работы на «высокой стороне».

Начиная с утра 2 июля, специалисты будут отрабатывать персональные заявления граждан по сетям 0,4 киловатт по адресам, где электроснабжение в штатном режиме не включилось.

Днем ранее на Приозерский, Кировский, Всеволожский, Гатчинский и Лужский районы Ленинградской области обрушился шторм , все энергослужбы перевели на особый режим работы.

Ленинградская область Электричество
02 июля 2024, 09:06
Россиянам назвали справедливый размер социальной пенсии
РИА «Новости»
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Справедливая сумма социальной пенсии в России должна начинаться с 19 242 рублей, что на шесть тысяч рублей больше, чем в настоящее время. Об этом «Газете.ru» сообщил доцент кафедры корпоративных финансов и оценочной деятельности университета «Синергия» Лидия Мазур.

По ее словам, нынешняя система социальных пенсий слишком далека от совершенства даже с учетом доплат для неработающих пенсионеров.

«Сейчас она на уровне 13 290 рублей, что очень мало с учетом цен на лекарства, услуги и товары. Универсальным и относительно справедливым может стать размер пенсии, приравненный к размеру минимальной заработной платы», - сказала экономист.

Мазур добавила, что приравнивание социальной пенсии к потребительской корзине также является несправедливым. Она подчеркнула, что методика формирования и расчета потребительской корзины в России вызывает много вопросов.

Ранее россиянам рассказали, кто получит двойную пенсию в 2024 году.

Пенсия Россия
02 июля 2024, 03:59
Стало известно, когда в Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы запланировали на октябрь рассмотрение в первом чтении законопроекта об отмене ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» рассказала первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам в форме экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», - отметила она.

Единый госэкзамен могут отменить в российских школах с 2025 года. Это предполагает законопроект, подготовленный тремя фракциями - ЛДПР, КПРФ и СПЗП. Согласно документу, вместо единого госэкзамена партии предложили вернуть традиционную итоговую аттестацию.

Авторы инициативы обратили внимание, что из-за ЕГЭ ежегодно растет число суицидов среди подростков. Также парламентарии считают, что на едином экзамене работает «память школьника, а не мышление».

ЕГЭ Школы Госдума РФ Школьники Экзамены

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