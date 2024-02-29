Раскрыта личность удивленного военного на послании Путина

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Прапорщик рассказал каналу, что ему уже показали кадры, где мужчина пристально смотрит в камеру. Токарь вместе с супругой посмеялся над произошедшим.

Сергей Токарь является героем специальной военной операции. В зоне боевых действий он лишился руки. Его подразделение столкнулось с превосходящими силами противника. Токарь вел огонь, прикрывая сослуживцев, и нанес значительный урон ВСУ.

В какой-то момент прилетела мина, и прапорщик получил тяжелое ранение руки, но мужественно продолжил выполнять воинский долг до эвакуации. Впоследствии врачи ампутировали поврежденную руку.