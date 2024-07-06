Раскрыт секрет «венца безбрачия»

Он отметил, что в научной терминологии не существует такого понятия, как венец безбрачия. Этот термин возник из различных теорий парапсихологии, основанных на магическом мышлении и эзотерике.

«Венцом безбрачия объясняли, почему женщина не может выйти замуж, а мужчина жениться. Проблему пытались решить с помощью специальных обрядов, - объяснил он.

По словам Вилкова, невозможность построить отношения связана с особенностями характера самого человека. Созданию семьи могут помешать замкнутость, нелюдимость и нежелание общаться. При таком поведении человек сам не идет на сближение с другими людьми.

Также серьезным препятствием являются завышенные требования к партнеру и нетерпимость к чужим недостаткам.

Такие люди вечно ищут несуществующий идеал. Из-за этих особенностей личности человек имеет особое отношение к выбору партнера, что мешает ему создать семью.

Семейный психолог Сергей Ланг ранее рассказал, что инициаторами разводов в чаще всего становятся женщины из-за нежелания терпеть пьянство мужей и измены.