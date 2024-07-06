06 июля 2024, 03:21

Раскрыт секрет «венца безбрачия»

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Мистическое понятие «венец безбрачия» существовало почти во всех мировых культурах. Человеку проще всего списать личные проблемы на мистику, однако в реальности они зачастую связаны с поведением и психикой, рассказал в интервью «Известиям» психиатр, сексолог Алексей Вилков.

Он отметил, что в научной терминологии не существует такого понятия, как венец безбрачия. Этот термин возник из различных теорий парапсихологии, основанных на магическом мышлении и эзотерике.

«Венцом безбрачия объясняли, почему женщина не может выйти замуж, а мужчина жениться. Проблему пытались решить с помощью специальных обрядов, - объяснил он.

По словам Вилкова, невозможность построить отношения связана с особенностями характера самого человека. Созданию семьи могут помешать замкнутость, нелюдимость и нежелание общаться. При таком поведении человек сам не идет на сближение с другими людьми.

Также серьезным препятствием являются завышенные требования к партнеру и нетерпимость к чужим недостаткам.

Такие люди вечно ищут несуществующий идеал. Из-за этих особенностей личности человек имеет особое отношение к выбору партнера, что мешает ему создать семью.

Семейный психолог Сергей Ланг ранее рассказал, что инициаторами разводов в чаще всего становятся женщины из-за нежелания терпеть пьянство мужей и измены.

Свадьбы Отношения Женщины Мужчины Психология
05 июля 2024, 21:11
Минюст России обновил список иноагентов, включив в него депутата Трошина
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов, включив в него, в частности, юриста Григория Вайпана, петербургского депутата Сергея Трошина и журналистку Олесю Герасименко. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Иноагенты
05 июля 2024, 18:44
Борис Титов назвал сырье для вин из Белоруссии «шмурдяком»
РИА «Новости»
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Поставки в Россию продукции Минского завода виноградных вин может привести к восстановлению канала сбыта на российском рынке продукции из импортного балка. Об этом заявил генеральный директор «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, сообщил РБК.

По словам бизнесмена, речь идет о виноматериале, который в обиходе называют «шмурдяк»». Он напомнил, что российским производителям запретили называть вином такую продукцию.

Однако такое правило не действует для винзаводов из Белоруссии. Также на них не распространяют импортные пошлины, действующие с прошлого года на вина из стран Евросоюза, объяснил Титов.

Также предприниматель сказал, что если в результате начала поставок российский рынок переполнится напитками из Минска, будет уместен вопрос, а в чем тогда состоит поддержка отечественного производителя?.

По мнению Титова, наполнение рынка дешевым белорусским вином скажется негативно на поддержке российских производителей.

С 1 июля в России подняли минимальные розничные цены на водку. Изменение ценообразования также коснулось ряда других крепких алкогольных напитков.

Белоруссия Алкоголь Россия Вино
05 июля 2024, 16:15
Гроза близко. Нечто похожее на смерч заметили под Дмитровом
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Жаркая погода, как и предупреждали синоптики, начала сдавать позиции в столичном регионе. В Зеленограде жители пожаловались на штормовые порывы ветра, а в Подмосковье — под Дмитровом — заметили нечто похожее на смерч.

Погоду в Москве и области сегодня определяет холодный атмосферный фронт. Он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток.

После полудня он стал причиной кратковременных дождей и гроз. Ближе к вечеру погода, по прогнозом специалистов, испортится сильнее. Жителей Москвы и области предупреждали о ливнях с грозами и даже градом, а также шквалистом ветре.

За сутки дождей местами может выпасть от трети до половины месячной нормы июля , отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 6 июля, осадков не обещают. Воздух прогреется до комфортных 22… 24 градусов.

Погода Погода в Москве
05 июля 2024, 13:26
Застрявшая в аэропорту Бангкока россиянка смогла вылететь в Москву
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Прожившая девять дней в аэропорту Бангкока россиянка Юлия С. смогла улететь домой. Об этом 360.ru сообщила женщина, знакомая с ситуацией.

«Житель Пхукета согласился купить Юлии билет Бангкок - Москва, а ребята из боевого братства „За державу обидно“ взяли и выслали 10 000 рублей на новый телефон и симку», - пояснила собеседница 360.ru.

Сама Юлия записала небольшое видеообращение, в котором призвала делать добро, ведь оно всегда возвращается обратно.

«Не обращайте внимания на негатив. Все прекрасно. Были неприятные ситуации, но мы это опустим, потому что каждый человек должен отвечать сам за свои поступки, всем спасибо, всех люблю», - сказала она.

О сложной ситуации, в которую попала Юлия, стало известно накануне. Оказалось, что она вынуждена жить в аэропорту Бангкока , потому что не имеет возможности пользоваться средствами со своих банковских карт из-за отсутствия телефона. По крайней мере, так женщина рассказала одной из сотрудниц воздушной гавани. Вдобавок к этому? у нее закончился срок действия загранпаспорта.

Позже выяснилось, что Юлия живет в Краснодаре, ей 40 лет, раньше она работала дознавателем в полиции. Мать женщины в беседе с 360.ru отметила, что после увольнения дочь нигде не работала, но набрала много кредитов. О своей поездке в Таиланд никого не предупреждала, исчезнув еще в феврале.

Россия Таиланд

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