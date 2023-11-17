Он подчеркнул, что в основе русской культуры лежат подлинная свобода, милосердие, духовность и любовь к человеку.

«Политика „отмены России“ сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска», - заявил глава государства.

По его словам, с «отменой России», как и с санкциями против страны, у авторов этих идей «с самого начала не заладилось».

Также Путин указал на попытки в мире исказить историю с помощью «фальшивок» в кино и литературе. Большинство людей черпают знанию о прошлом из книг, музыки, театра и живописи, но подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, подчеркнул глава государства.

Международный форум объединенных культур проходит 17 ноября. В начале мероприятия Путин поприветствовал участников и напомнил о тысячелетней истории России с ее культурным разнообразием.