РАО решило взыскать с «Мутабора» полмиллиона рублей после «голой» вечеринки

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы в конце декабря, однако пока его не приняли к рассмотрению. Основания не указаны. Ответчиком значится ООО «Арт Центр».

Обычно Российское авторское общество судится с организаторами мероприятий из-за исполнения песен без договора или нарушения соответствующих договоров.

Декабрьская «голая» вечеринка обернулась для ее участников массой проблем. Певца Филиппа Киркорова вырезали из новогодних и рождественских шоу. Та же участь постигла его коллег Лолиту Милявскую и Анну Асти. Отменились и мероприятия с телеведущей Ксенией Собчак - она потеряла 15 миллионов рублей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал вечеринку проявлением «свального греха», которое не стерпели россияне.

Российское авторское общество попытается взыскать 537 тысяч рублей с ночного клуба «Мутабор», где проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

Информация появилась в картотеке арбитражных дел.