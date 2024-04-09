«Две трети рекордного урожая зерна, который мы экспортируем за рубеж, из которого складывается бюджет Минсельхоза, дают маленькие фермерские хозяйства. Это 65%. Обычно там работают 5-15 человек. Мало кто знает, мало кто об этом говорит, но это так», - заметил он.

Сирота рассказал, что сам однажды купил комбайн, раскопал подмосковные поля и надеялся на неплохую прибыль. Два года подряд урожай зерна был рекордным, а это, как оказалось, не слишком хорошо.

«Сейчас у нас зерна в стране - горшочек не вари. Оно везде. Мы его рекордное количество вывезли, всем <…> подарили , а оно не убавляется. Его очень много, и, судя по тому, сколько снега у нас и в южных регионах, в этом году будет также», - пояснил фермер.

Собеседник «360» выразил уверенность, что заняться фермерским делом с нуля тоже можно - и люди так делают.

«Есть ниши, где можно зарабатывать. И в Московской области тоже. Раньше, с 2014 года, сыр был темной номер один. Сейчас - ягоды и яблоки. По продовольственной безопасности мы обеспечены процентов на 25%. Достичь 45-60% к 2030 году вполне реально. И сейчас хорошие субсидии федеральные и региональные, думаю, будут именно на закладку садов - смородины, например. <…> Раньше шло импортное все, а сейчас нужно свое», - заключил Олег Сирота.