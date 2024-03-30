30 марта 2024, 19:16

Раненую собаку бросили умирать привязанной к дереву в парке Петербурга

Телеканал «360»
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Собаку с колото-резаными ранами нашли в Ржевском парке Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Директор фонда «Северный медведь» Сергей Лучинский рассказал «360» о спасении раненого животного.

Лучинский добавил, что собаку привезли в ветеринарную клинику, где специалисты при осмотре обнаружили на теле огромные раны.

По словам хирурга, животное не могло нанести себе такие раны сам. Характер ранений указывал на то, что к этому руку приложил человек, отметил собеседник «360».

«Привязанную к дереву собаку случайно нашел прохожий. Пес был в наморднике, в этот момент рядом никого не было. Волонтеры сразу же выехали на место обнаружения животного», - рассказал он.


На данный момент собаку прооперировали, она получает все необходимые лекарства. Волонтеры пообещали полностью вылечить пострадавшего и найти ему хороших хозяев. Также они написали в полицию заявление о жестоком обращении с животными.

Ранее сотрудники метрополитена спасли собаку, которая упала на пути между поездом и платформой на станции «Сокольники».

Санкт-Петербург Волонтеры Собаки Животные Парки
30 марта 2024, 20:29
Отец сбитого террористами у «Крокуса» мальчика поблагодарил людей за неравнодушие
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Во время памятного концерта у «Крокус Сити Холла» на сцену вышел Игорь Толпыкин из Солнечногорска. Его сына террористы сбили на машине вечером 22 марта.

«Благодаря Господу нам удалось спастись, выбежать - и здесь нашу семью настигло то самое белое Renault террористов. Больше всех пострадал мой сынишка Илья - он отлетел на пять метров», - рассказал мужчина.

Толпыкин добавил, что все произошло буквально в 100 метрах от места проведения памятного концерта. После того, как ребенка сбила иномарка с террористами, у мальчика остановилось дыхание.

«Спасибо огромное всем неравнодушным людям, простым, нашим, родным, которые оказали первую помощь, наши свободную карету скорой помощи. Спасибо врачам, которые всю ночь колдовали над ним», - подчеркнул он.

Мальчик перенес вторую операцию, сейчас ребенка перевели из реанимации к сестре. Толпыкин выразил надежду на то, что самое страшное осталось позади. Он также поблагодарил врачей из детской клинической больницы имени Сперанского.

«Мой сын - хоккеист, для меня стало откровением, насколько сплоченное хоккейное сообщество. Мы с женой действительно поражены тем, как стала единым монолитом наша страна - от Калининграда до Владивостока», - признался мужчина.

Семья, по его словам, ежедневно получает поддержку от калининградского клуба «Янтарь», владивостокского «Адмирала», ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Торпедо».

«Ребята, низкий поклон. <…> Когда он видит кумиров, которые передают ему привет, приезжают в больницу, бросают все свои дела - вы не представляете…» - сказал отец мальчика.

Выступление он закончил фразой из фильма «Брат» об огромной семьей.

«Это вы. Низкий вам поклон. И соболезнованиям семьям тех, кто погиб», - заключил Толпыкин.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 20:14
Световые проекции фото погибших при теракте появились на стене «Крокуса» во время концерта
Телеканал «360»
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Выступление оркестра у стихийного мемориала близ «Крокус Сити Холла» сопроводили проекцией фотографий жертв трагедии на стены здания.

Пришедшие на памятную акцию люди не смогли сдержать слез, увидев лица погибших от нападения боевиков.

Народный мемориал рядом с «Крокус Сити Холлом» стал местом проведения акции «Журавли», организованной на девятый день после гибели 144 человек. Концерт начался с минуты молчания.

Собравшиеся перед самым началом выступления Гергиева составили из горящих свечей фигуры улетающих журавлей, ставших символом жертв теракта.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 20:09
Концерт в память о погибших при теракте начался рядом с «Крокусом»
Телеканал «360»
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Рядом с «Крокус Сити Холлом», где на девятый день после теракта проводят акцию «Журавли», начался концерт. Перед ним память жертв трагедии почтили минутой молчания.

Акцию памяти у стен «Крокус Сити Холла» устроили на девятый день после теракта , жертвами которого, по последним данным, стали 144 человека. Личности 134 погибших уже удалось установить. В результате террористической атаки пострадал 551 человек.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные террористы расстреляли людей в здании концертного зала и устроили пожар.

После этого на сцену поднялся дирижер Валерий Гергиев, по стенам «Крокуса» полетели журавли и заиграла симфоническая музыка.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 16:56
Главы и сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»
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Главы и сотрудники более 130 дипломатических миссий (более 250 человек) возложили 30 марта цветы к стихийному мемориалу памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в департаменте государственного протокола МИД России.

«Глубоко признательны уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час», - подчеркнули в пресс-службе.

На мероприятии присутствовали представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. В МИД России отметили, что свое сочувствие и соболезнования выразили сегодня десятки представителей иностранных дипломатических миссий и международных организаций, российские дипломаты и волонтеры.

Посол Боливии в Москве Мария Луиза Рамос Урсагасте в комментарии «360» заявила, что сегодня задача всего мира - объединиться, чтобы вступить в борьбу с терроризмом.

«Мы приехали сюда, чтобы выразить свои слова солидарности. Это ужасная трагедия. Как сказал мой президент Луис Арсе, мы должны объединиться, чтобы бороться с этим злом», - подчеркнула она.

Теракт в «Крокусе»

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