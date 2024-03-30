Раненую собаку бросили умирать привязанной к дереву в парке Петербурга

Лучинский добавил, что собаку привезли в ветеринарную клинику, где специалисты при осмотре обнаружили на теле огромные раны.

По словам хирурга, животное не могло нанести себе такие раны сам. Характер ранений указывал на то, что к этому руку приложил человек, отметил собеседник «360».

«Привязанную к дереву собаку случайно нашел прохожий. Пес был в наморднике, в этот момент рядом никого не было. Волонтеры сразу же выехали на место обнаружения животного», - рассказал он.





На данный момент собаку прооперировали, она получает все необходимые лекарства. Волонтеры пообещали полностью вылечить пострадавшего и найти ему хороших хозяев. Также они написали в полицию заявление о жестоком обращении с животными.

Ранее сотрудники метрополитена спасли собаку, которая упала на пути между поездом и платформой на станции «Сокольники».