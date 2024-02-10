РАН начала работу над новыми подходами к конфликтам будущего

Он назвал спецоперацию современным конфликтом, в ходе которого «постоянно совершенствуется новое оружие, новые методики, новые подходы». Важно следить за этими темпами и отслеживать, как будут развиваться боевые действия, подчеркнул ученый. Он напомнил о действии оборонной подпрограммы фундаментальных научных исследований, рассчитанной на период с 2021 по 2030 годы.

«Мы вместе и с нашими силовыми структурами, и со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с нашими руководителями технологических направлений изначально составили такую программу исследований. Мы понимаем, на какие показатели должны конечные изделия выходить», - подчеркнул Красников.

Ранее глава РАН рассказал о том, как российские специалисты оперативно создали новые материалы, благодаря которым изготавливаются уникальные по показателям защиты бронежилеты.