10 февраля 2024, 09:26

РАН начала работу над новыми подходами к конфликтам будущего

РИА «Новости»
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Российская академия наук (РАН) участвует в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего. Об этом глава РАН Геннадий Красников рассказал РИА «Новости».

Он назвал спецоперацию современным конфликтом, в ходе которого «постоянно совершенствуется новое оружие, новые методики, новые подходы». Важно следить за этими темпами и отслеживать, как будут развиваться боевые действия, подчеркнул ученый. Он напомнил о действии оборонной подпрограммы фундаментальных научных исследований, рассчитанной на период с 2021 по 2030 годы.

«Мы вместе и с нашими силовыми структурами, и со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с нашими руководителями технологических направлений изначально составили такую программу исследований. Мы понимаем, на какие показатели должны конечные изделия выходить», - подчеркнул Красников.

Ранее глава РАН рассказал о том, как российские специалисты оперативно создали новые материалы, благодаря которым изготавливаются уникальные по показателям защиты бронежилеты.

Исследования Военные Ученые Оружие
10 февраля 2024, 00:22
Правительство России продлило разрешение поставок газа с «Ямал СПГ»
Freepik
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Российские власти до 2041 года продлили разрешение поставок сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для компании Sefe Marketing & Trading Singapore, которая является бывшей дочерней организацией «Газпрома». Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Российские власти до 2041 года продлили разрешение поставок сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для компании Sefe Marketing & Trading Singapore, которая является бывшей дочерней организацией «Газпрома».

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Проект «Ямал СПГ» в 2015 году подписал долгосрочное соглашение на отправку Yamal Trade компании Gazprom Marketing & Trading Singapore 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа ежегодно. Природный ресурс хотели поставлять на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в большей степени в Индию.

В ноябре 2023 года цена на тонну сжиженных углеводородных газов на внебиржевом рынке в России достигла двухлетнего максимума и составила 33,7 тысячи рублей. В европейской части страны стоимость оказалась еще больше - 35,7 тысячи рублей за тонну. Показатель увеличился почти в шесть раз по сравнению с началом года.

В 2022 году к снижению цен на СУГ в России привели трудности с экспортом топлива, вызванные антироссийскими ограничениями. Самое минимальное значение было в феврале 2023 года - пять тысяч рублей за тонну. Потом стоимость начала увеличиваться.

Газ Россия Газпром
09 февраля 2024, 23:33
Гендиректор «Самолета» Елистратов покинет свой пост
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Новым генеральным директором девелопера «Самолет» станет Андрей Иваненко, Антон Елистратов покидает свой пост. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram-канале, который он также планирует передать новому руководителю.

Новым генеральным директором девелопера «Самолет» станет Андрей Иваненко, Антон Елистратов покидает свой пост. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram-канале , который он также планирует передать новому руководителю.

«С понедельника 12 февраля я ухожу с поста генерального директора. Ухожу по-хорошему, оставляя компанию в хороших руках и в прекрасном состоянии», - написал Елистратов.

Он отметил, что остается членом совета директоров и акционером компании. Также Елистратов планирует передать новому директору аккаунт в Telegram, так как считает его корпоративным блогом.

Елистратов руководил компанией с ноября 2019 года. «Самолет» является одним из крупнейших застройщиков жилья в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах.

В России появится реестр решений с использованием технологий ИИ в градостроительной деятельности. Это поможет оценить уровень проникновения нейросети в бизнес-процессы компаний, выявить передовые практики и белые пятна отрасли.

Строительство Россия Москва
09 февраля 2024, 23:05
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год
Freepik
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Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Поздравила Катюшу с китайским Новым годом! Наше розовое счастье - Катюша - получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона», - отметила женщина.

Помимо этого, Акулова поздравила людей, которые празднуют Новый год по лунному календарю. Она пожелала радости, счастья, благополучия, любви и незабываемых впечатлений Ранее Светлана Акулова рассказала, как панда Катюша научилась пользоваться шестым псевдопальцем - уникальным приспособлением у гигантских панд. По словам гендиректора зоопарка, это дает животным возможность с легкостью и точностью захватывать даже тонкие ветки и листья бамбука. Панда научилась этому навыку у матери Диндин, которая постоянно воспитывает детеныша.

Животные Зоопарки Новый год Счастье Москва
09 февраля 2024, 21:32
Студенты в Казани покинули зал во время лекции Мизулиной
РИА «Новости»
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Студенты Казанского федерального университета покинули аудиторию во время лекции главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Видео из зала опубликовало издание «Гроза»*.

На кадрах видно, что во время выступления Мизулиной несколько студентов встают и выходят из зала.

Во время лекции развернулась дискуссия вокруг деятельности Мизулиной. Некоторые студенты спорили с главой Лиги, а один из участников диалога упрекнул ее в том, что из-за «доносов» многие известные личности покинули Россию.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что в организацию может обратиться каждый. Все заявления направляются в полицию, а затем проводится экспертиза.

Власти Евросоюза внесли Екатерину Мизулину и Лигу безопасного интернета в санкционный список. Мизулина отреагировала на это короткой фразой: «Служу России!» * признано в РФ иностранным агентом.

Казань Россия Студенты Екатерина Мизулина

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