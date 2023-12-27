Ракова рассказала о новогодних подарках на московском социальном маркетплейсе

По ее словам, москвичи смогут выбрать из полутора тысяч изделий и произведений искусства, представленных в разных категориях - от бижутерии до текстиля, вязаных изделий и игрушек. Все они сделаны с высоким мастерством под чутким взором дизайнеров и опытных наставников.

«Покупая эти сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят новогоднее чудо авторам работ. Ведь для особых мастеров это возможность почувствовать себя востребованными, найти новых друзей, работать и зарабатывать», - добавила Ракова.

Среди участников много постоянных партнеров, таких как «Изумрудный город» и «Бабушкин клубок», фонды «Круг» и «Даунсайд Ап», а также множество других организаций, поддерживающих людей с особыми потребностями.

Социальный маркетплейс «Москва - добрый город» - первый государственный проект такого рода в России, созданный в 2021 году. Он направлен на помощь людям с инвалидностью, ограниченными возможностями и в трудной жизненной ситуации. За два года его работы москвичи с инвалидностью создали более 50 тысяч подарков.

Жители столицы смогут купить новогодние подарки на онлайн-площадке «Москва - добрый город», где собрали творения полутора тысяч мастеров, работающих в инклюзивных мастерских. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.