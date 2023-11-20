«Со следующего года 84 победителя начнут реализацию важных для москвичей и города проектов, на которые столица ежегодно выделяет 400 миллионов рублей», - уточнила она.

Ракова добавила, что за пять лет победителями конкурса стали социально ориентированных НКО, а необходимую помощь получили более 80 тысяч жителей столицы, включая людей с инвалидностью, многодетных и приемных семей, детей-сирот и других.

Комиссия оценила 393 заявки и провела свыше 1,2 тысячи экспертиз. Таким образом, гранты от пяти до 10 миллионов рублей получили 36 НКО, от одного до пяти миллионов рублей - 35 организаций, до миллиона рублей - 13 организаций. Всего на развитие проектов город выделил 400 миллионов рублей.

Ранее в столичном парке имени Юрия Лужкова открыли выставку «Путеводитель добрых дел» , которую приурочили к трехлетию работы благотворительного сервиса на портале mos.ru и деятельности НКО.

В Москве подвели итоги пятого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва - добрый город». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.