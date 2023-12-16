16 декабря 2023, 13:00

Ракета со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

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Ракета «Союз-2.1б» в разгонным блоком «Фрегат» и вторым гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Запуск состоялся в 12:17. Ракета отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту.

Это уже 17-й с начала года пуск российской ракеты-носителя и 68-й полет «Союза-2.1б».

Спутник «Арктика-М» создан для мониторинга гидрометеорологической обстановки в арктическом регионе и прилегающих территориях, а также контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве.

«Наличие в системе космического аппарата „Арктика-М“ № 2 обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона двумя спутниками, которые будут попеременно сменять друг друга на рабочих участках орбит», - пояснили в Роскосмосе.

Первый такой спутник вывели на орбиту в 2021 году.

Ракету-носитель изготовили в ракетно-космическом центре «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» и спутник «Арктика-М» № 2 - на входящем в состав Роскосмоса Научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках.

Ракеты Роскосмос Космос
16 декабря 2023, 10:26
Исполненные обещания. Блогерам рассказали, как не попасть под уголовное дело
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В уходящем 2023 году в России возбуждались громкие дела в отношении блогеров-миллионников. При этом судебная практика по таким делам пока отсутствует. Скорее всего, ориентиром для блогеров и следствия на ближайшее время станет дело о мошенничестве в отношении Аяза Шабутдинова, рассказал «360» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что популярные блогеры нередко продают информационный продукт, обещающий новую беззаботную и безбедную жизнь, а если он оказывается неэффективным, обвиняют заказчиков - якобы у них нет нужных качеств или они плохо старались.

Налоговики в таких случаях чаще всего выявляют уклонение от уплаты налогов: у богатых блогеров финансы часто распределяются между несколькими юрлицами и ИП, применяющими упрощенную систему налогообложения. Если блогер на неучтенные средства еще купил дорогую машину или недвижимость, ему могут вменить и отмывание денег. А неисполнение обязательств по договорам может повлечь обвинение в мошенничестве.

« Дело Шабутдинова будет служить ориентиром как для следственных органов, так и для инфобизнесменов. <…> Рекламные посулы и личные заверения, приводящие в конечном счете к заключению договора и перечислению денег исполнителю, должны быть исполнимыми и исполненными», - отметил Хаминский.

Он предположил, что если исполнитель обещал заказчику определенный результат, его недостижение станет основанием для возврата денег - если же выяснится, что блогер обманул клиента ради выгоды, ему, скорее всего, инкриминируют мошенничество.

«Чтобы не допустить вала заявлений о привлечении блогеров к уголовной ответственности, необходимо на постоянной основе осуществлять профилактику правонарушений. <…> Этим могут и должны заниматься прокуратура, правоохранители и экспертное сообщество», - добавил Александр Хаминский.

Он также предложил блогерам объединиться в саморегулируемую организацию, которая сформулирует понятные как блогерам, так и потребителям правила ведения этого бизнеса.

Законы Блогеры
16 декабря 2023, 10:05
Ребенок в Новой Москве умер от отека легких из-за кишечной инфекции
РИА «Новости»
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Пятилетний мальчик скончался в Новой Москве после того, как заразился кишечной инфекцией. Врачи скорой помощи не успели спасти ребенка, сообщил Telegram-канал Shot.

Мальчик в течение нескольких дней жаловался родителям на боли в животе, у него поднялась температура. По словам отца ребенка, пятилетний сын подхватил кишечную инфекцию.

Когда мальчику стало хуже, родители вызвали скорую помощь. Приехавшие на место врачи констатировали смерть мальчика. Медики установили, что он, скорее всего, умер из-за осложнений болезни - на фоне кишечной инфекции у ребенка произошел отек легких.

Полиция начала устанавливать детали произошедшего. Правоохранители выясняют, почему родители мальчика не обратились вовремя за медицинской помощью.

Ранее в Тверской области погибла трехлетняя девочка. Она умерла из-за пневмонии, которую не смогли диагностировать врачи. Девочку доставили в областную больницу в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось. Следовали запросили карты вызова бригады скорой и медицинские документы ребенка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Дети Болезни
16 декабря 2023, 09:48
«Это оксюморон». В Госдуме решили запретить детское шампанское
РИА «Новости»
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Название «детское шампанское» необходимо запретить, а производителей за популяризацию алкоголя среди детей — наказать. Такое заявление сделал депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью РИА «Новости».

Название «детское шампанское» необходимо запретить, а производителей за популяризацию алкоголя среди детей - наказать. Такое заявление сделал депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью РИА «Новости».

«Каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют „детским шампанским“ и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского - алкогольной продукции», - подчеркнул он.

Хамзаев считает, что было бы правильным привлечь производителей таких продуктов к ответственности, ведь они буквально обманывают людей. Депутат считает, что маркам с детским шампанским нужно либо платить акцизы и другие сборы, либо выпускать обычную детскую газировку.

«Но детское шампанское - это оксюморон», - заключил депутат.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин советовал предостеречь мальчиков и девочек от распития детского шампанского, ведь ребенок может серьезно воспринять эту игру и начать пить алкоголь в будущем. С врачом согласилась психолог Маргарита Алексеева, он отметила, что детское шампанское может простимулировать более раннюю алкоголизацию.

Дети Алкоголь Депутаты Продукты
16 декабря 2023, 09:01
Зарплата Деда Мороза в России выросла за год
РИА «Новости»
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Средняя зарплата Дедов Морозов за выступление на новогоднем празднике в России за год увеличилась на 15 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении результаты исследования сервиса HeadHunter.

Аналитики изучили более 300 вакансий на должность Деда Мороза и Снегурочки и пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом Деды Морозы стали получать больше, а вот Снегурочки, напротив, гораздо меньше. Минимальное вознаграждение Дедов Морозов выросло с 20 тысяч до 35 тысяч рублей, среднее - с 55 тысяч до 70 тысяч. А минимальная зарплата Снегурочки снизилась с 20 тысяч до 10 тысяч, средняя - с 45 тысяч до 40 тысяч.

В этом году вакансии для актеров на роль Деда Мороза стали появляться уже в середине ноября. Причем предложений для актеров и аниматоров - Дедов Морозов и Снегурочек стало в два с половиной раза больше.

Чаще всего (более чем в 50% случаев) работу на новогодних праздниках предсказуемо предлагают именно актерам и аниматорам, играющим Деда Мороза и Снегурочку. На втором месте по востребованности - аниматоры и актеры для работы на мероприятиях с новогодней тематикой, без указания персонажа. Для них есть около 100 вакансий.

Праздники Новый год

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