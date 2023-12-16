Ракета со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

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Запуск состоялся в 12:17. Ракета отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту.

Это уже 17-й с начала года пуск российской ракеты-носителя и 68-й полет «Союза-2.1б».

Спутник «Арктика-М» создан для мониторинга гидрометеорологической обстановки в арктическом регионе и прилегающих территориях, а также контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве.

«Наличие в системе космического аппарата „Арктика-М“ № 2 обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона двумя спутниками, которые будут попеременно сменять друг друга на рабочих участках орбит», - пояснили в Роскосмосе.

Первый такой спутник вывели на орбиту в 2021 году.

Ракету-носитель изготовили в ракетно-космическом центре «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» и спутник «Арктика-М» № 2 - на входящем в состав Роскосмоса Научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках.