«Радость для всех православных». Считавшуюся утраченной Казанскую икону Богоматери передали в собор на Красной площади

Икона Божией Матери стала символом единения русского народа перед внешней угрозой, рассказал священник Сергий Муравьев в беседе с Life. По его словам, реликвия помогла освободить Москву от польско-литовских захватчиков.

«С чего все начиналось - с того, что священномученик патриарх московский Ермоген, который был замучен в польском плену, тайно рассылал письма о том, что нужно объединяться, что нужен русский царь, а не зарубежный посаженик. И он послал грамоту в Нижний Новгород для того, чтобы в Казани собирались дружины», - отметил священнослужитель.

Дружины получили в Казани копию иконы в качестве благословения. Войска двинулись в столицу и освободили город под покровительством и с молитвой Божией Матери. После того, как народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы оккупантов, последний построил Казанский храм, напомнил Муравьев.

Иеромонах Феодорит рассказал NEWS.ru, что икону могли найти в запасниках какого-то музея. Он добавил, что патриарх Кирилл долго не хотел показывать икону, чтобы убедиться в оригинальности работы.

«Мы, наконец, обрели ту самую икону. Это большая радость для всех православных», - отметил представитель РПЦ.

Чудотворную икону обнаружили 4 ноября - в День Казанской Божией Матери. Экспертиза подтвердила принадлежность реликвии к XVI веку, сообщил патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви пригласил жителей и гостей Москвы посещать Казанский храм и прикладываться к этой святыне, «сопричетая себя великой истории, исполненной подвигов». Патриарх выразил надежду, что священнослужители сохранят традицию совершения молитв перед Казанской иконой и будут с особым вниманием относиться к служению в храме. По его словам, поклониться святому образу придут очень многие люди.

«И, конечно, особая ответственность на клире, чтобы перед этим образом постоянно совершались молитвы - за нашу страну, за президента, за патриарха, за властей и воинство, за духовенство, за народ наш», - подчеркнул Кирилл.