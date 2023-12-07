07 декабря 2023, 16:19

Работы по надстройке корпусов МГУСиТ возобновят спустя более 10 лет простоя

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Реконструкцию корпусов ГАОУ ВО «Московского государственного института спорта и туризма» на севере столицы планируют завершить спустя 12 лет простоя. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, заниматься проектом начали в 2007 году за счет городского бюджета, однако спустя четыре года его пришлось остановить на стадии устройства внутренних инженерных коммуникаций. Простой произошел из-за недобросовестного подрядчика.

«Сегодня объект вновь включили в Адресную инвестиционную программу, подобрана новая генподрядная организация, работы организованы в ходе выданного в установленном порядке разрешения на строительство», - сказал Бочкарев.

Он также отметил, что, по плану адресной инвестиционной программы, объекты будут готовы к 2025 году. Для решения проблем проект включили для изучения на Оперативной группе по сокращению объектов незавершенного строительства и долгостроя.

По итогу в мае 2023 года обновили градостроительную документацию и уточнили технико-экономические параметры (ТЭП) застройки,. Кроме того, документацию объекта доработали, и 1 сентября этого года застройщики получили положительное заключение для дальнейших работ.

Ранее Бочкарев рассказал, что бизнес-хаб построят в деревне Столбово в Новой Москве.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
07 декабря 2023, 15:18
Новый раздел появился в сервисе «Вместе с культурой» на mos.ru
Сайт мэра и правительства Москвы
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В сервисе «Вместе с культурой» на mos.ru появился раздел «Журнал аренды городских пространств». В нем содержатся статьи, новости и подборки помещений. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В сервисе можно использовать не только фильтры для поиска площадки для встреч, но и находить готовые подборки помещений для мероприятий.

В департаменте информационных технологий рассказали, что многие москвичи, которые хотя бы раз пользовались услугами аренды на mos.ru, оставляли позитивные отзывы о количестве площадок.

Чтобы открыть «Журнал аренды городских пространств», нужно на главной странице сервиса перейти к разделу «Актуальное от аренды городских пространств» и нажать кнопку «Читать».

Кроме того, на домашней странице горожане могут познакомиться, с мероприятиями, которые проводят другие, и узнать, какие помещения выбирают чаще всего. Больше новостей доступны в подразделе «Новости».

Подборки на сайте показывают до 25 площадок. Москвичи найдут там варианты спортивных залов для танцев, кабинетов для мастер-классов и занятий с детьми и многое другое.

Всего в каталоге сервиса «Вместе с культурой» можно найти более 1,3 тысячи площадок в городских учреждениях. Кроме того, на сайте существует интерактивная карта, где отмечены все заведения для аренды.

Москва 2023
07 декабря 2023, 14:37
Совфед одобрил изменения правил выхода по УДО из колоний для матерей с детьми
РИА «Новости»
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Совет Федерации одобрил законопроект, изменяющий правила досрочного освобождения из места лишения свободы для женщин с маленькими детьми. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенаторы приняли поправки, которые повысили с трех до четырех лет возраст детей, матери которых претендуют на условно-досрочное освобождение в случае преступлений небольшой тяжести.

Изменения внесут в Уголовный кодекс России. В настоящее время правило УДО могут применять матерям, чьи дети не старше трех лет, либо к беременным женщинам. За преступления небольшой тяжести перед УДО им необходимо отбыть как минимум четверть от срока.

Кроме того, женщинам предоставят право на замену неотбытой части срока на более мягкое наказание. Новые правила вступят в силу через 180 дней после опубликования на официальных ресурсах.

Совет Федерации РФ Дети Женщины Тюрьмы
07 декабря 2023, 14:28
Катки с естественным льдом начали заливать в Москве
РИА «Новости»
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Более 1,3 тысяч катков будут работать в Москве этой зимой. В связи с установившимися низкими температурами воздуха специалисты начали заливку площадок в парках, на школьных и дворовых территориях. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в этом сезоне в столице будут работать около 160 открытых катков с искусственным льдом и 1165 - с естественным покрытием.

Катки с искусственным покрытием с конца ноября работают во всех административных округах. Все они оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.

Больше всего ледовых площадок откроют в Южном административном округе - 182. На северо-востоке и юго-западе Москвы появятся 138 и 134 катка соответственно.

Также лыжные трассы откроют в 56 округах Подмосковья.

Отдых Москва 2023
07 декабря 2023, 13:34
Свыше тысячи детенышей родились в «Москвариуме» за год
РИА «Новости»
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Более тысячи детенышей родились в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» в 2023 году. Об этом АГН «Москва» сообщила главный ветеринарный врач центра Ирина Суворова.

Она рассказала, что задача центра - увеличение числа особей внутри «Москвариума» с комфортом для них. В первую очередь это касается редких и вымирающих видов.

По ее словам, если новые жители океанариума поступают извне, то это те, кто приехал из закрывающихся океанариумов или мест, где содержание животных не соответствовало хорошему качеству жизни.

«За 2023 год в „Москвариуме“ путем размножения появилась тысяча особей, включая беспозвоночных. В этом году у нас родился дельфиненок, в конце года ждем косатенка», - отметила Суворова.

Она также подчеркнула, что в отношении некоторых обитателей проводят политику ограничения рождаемости. Например, в акватории восемь нерп, и, если они начнут размножаться, им будет некомфортно в ограниченном пространстве.

Ранее свыше 100 тысяч горожан проголосовали за имя для детеныша панды , рожденного в Московском зоопарке.

Животные Москва 2023

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