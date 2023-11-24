Работы коммунальщикам хватит. Синоптик рассказал, когда в Москву придет очередная волна снегопада

Теплый фронт и скачки давления Очередная волна снегопада накроет Москву ближе к ночи 26 ноября. С юга будет надвигаться очередной теплый фронт с мощными снеговыми облаками. И в понедельник в столице снова стоит ждать от пяти до 10 сантиметров прироста осадков.

При этом в понедельник, 27 ноября, снег будет мокрый. Поэтому снежный покров сильно уплотнится и прирост его высоты будет несущественным. Хотя количество осадков вполне приличное, добавил Ильин.

Кроме того, нестабильным будет атмосферное давление. Самое низкое будет 24 ноября - от 715 до 720 миллиметров ртутного столба. В субботу - до 730. В воскресенье рост давления продолжится до 740. А в 27 ноября оно опять упадет до 730.

Снег не растает По его словам, в начале недели в столице ожидается до +2 градусов. Но оттепель будет настолько кратковременной, что снег не успеет растаять.

«В воскресенье [26 ноября] вечером начнутся очередные снегопады. Снежный покров лег надежно. Ноябрь передаст его на ответственное хранение декабрю. Он тоже с успехом справится», - отметил специалист.

В субботу, 25 ноября, снегопад ослабнет, но не прекратится в течение всего дня. За вчерашний день и прошедшую ночь больше всего осадков выпало в районе Тушино. Станция отметила там семь сантиметров прироста снежного покрова. В пятницу может выпасть от трех до шести сантиметров осадков - в зависимости от районов. Но надеяться на существенный прирост не стоит.