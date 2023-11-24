24 ноября 2023, 12:25

Работы коммунальщикам хватит. Синоптик рассказал, когда в Москву придет очередная волна снегопада

РИА «Новости»
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Погода не собирается сбавлять обороты. В начале следующей недели в Москве ожидается оттепель, но кратковременная. А в воскресенье вечером снова пойдет снег. Об этом рассказал «360» синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

Теплый фронт и скачки давления Очередная волна снегопада накроет Москву ближе к ночи 26 ноября. С юга будет надвигаться очередной теплый фронт с мощными снеговыми облаками. И в понедельник в столице снова стоит ждать от пяти до 10 сантиметров прироста осадков.

При этом в понедельник, 27 ноября, снег будет мокрый. Поэтому снежный покров сильно уплотнится и прирост его высоты будет несущественным. Хотя количество осадков вполне приличное, добавил Ильин.

Кроме того, нестабильным будет атмосферное давление. Самое низкое будет 24 ноября - от 715 до 720 миллиметров ртутного столба. В субботу - до 730. В воскресенье рост давления продолжится до 740. А в 27 ноября оно опять упадет до 730.

Снег не растает По его словам, в начале недели в столице ожидается до +2 градусов. Но оттепель будет настолько кратковременной, что снег не успеет растаять.

«В воскресенье [26 ноября] вечером начнутся очередные снегопады. Снежный покров лег надежно. Ноябрь передаст его на ответственное хранение декабрю. Он тоже с успехом справится», - отметил специалист.

В субботу, 25 ноября, снегопад ослабнет, но не прекратится в течение всего дня. За вчерашний день и прошедшую ночь больше всего осадков выпало в районе Тушино. Станция отметила там семь сантиметров прироста снежного покрова. В пятницу может выпасть от трех до шести сантиметров осадков - в зависимости от районов. Но надеяться на существенный прирост не стоит.

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24 ноября 2023, 23:11
Производители пельменей дополнительно проверили продукцию на патогены после исследования Роскачества
Pixabay
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Российские производители пельменей организовали дополнительные служебные проверки после получения негативных результатов исследования Роскачества. Бренды решили перепроверить данные о патогенных бактериях в их продукции, сообщил РБК.

Внутреннее расследование организовала компания X5 Group, управляющая супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В торговой сети занимались реализацией пельменей под брендом «Рестория». В компании отметили, что провели претензионную работу с поставщиком из Ленинградской области, а также скорректировали меры безопасности на производстве.

Служебное расследование провела и компания «Деликатесы Сибири». По словам ее представителей, при изготовлении, хранении и реализации пельменей никаких отклонений не выявили. При этом остатки партии утилизировали, чтобы они не попали к потребителям.

Бренд пельменей «Сибирская коллекция» заявил, что нарушений не допускал, а дополнительная экспертиза в независимой кредитованной лаборатории показала, что патогенов в продукции нет.

Ранее Роскачество забраковало по итогам исследования все популярные в России марки замороженных пельменей. В продукте обнаружили патогенные бактерии, кости, сою и мясо не заявленных на упаковке животных.

Роскачество Россия Продукты
24 ноября 2023, 22:03
Политика Касьянова внесли в реестр иноагентов в России
РИА «Новости»
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Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего премьера России Михаила Касьянова*. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным Минюста, политик участвовал в создании и распространении недостоверной информации о решениях, принимаемых российскими властями и проводимой ими политике. Живущий за рубежом Касьянов* выступал против специальной операции на Украине и работал респондентом на иностранных медиаплощадках.

Бывший премьер входит в «Антивоенный Комитет России», деятельность которого «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» РФ. Помимо него в реестр внесли журналистов Илью Давлятчина* и Идриса Юсупова*, преподавателя Илью Венявкина* и общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»**.

Ранее реестр иностранных агентов пополнился политиком Алексеем Маловым * и журналистом Сергеем Колдобским*. Последний, по данным ведомства, формировал негативный образ России и работал корреспондентом в иностранном интерне-издании.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента.

* Организация признана в России иностранным агентом.

Россия Иноагенты
24 ноября 2023, 19:12
«Даже не знаю, кто это». Песков ответил на вопрос об уголовных делах против певца Шарлота
РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, кто такой певец Эдуард Шарлот. Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг блогера, сообщило РИА «Новости».

«Я даже не знаю, кто это», - сказал Песков.

Ранее блогера задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. В минувшую среду, 22 ноября, суд в Санкт-Петербурге вынес постановление об административном аресте певца сроком на 13 суток. Такую меру наказания Шарлоту избрали за нецензурную брань в общественном месте.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что многим кажутся слишком мягкими административные меры против певца. Она напомнила о других нарушениях Шарлота - акции с сожжением российского паспорта, оскорблении чувств верующих, высказываниях, дискредитирующих ВС РФ.

В пятницу, 24 ноября, Мизулина сообщила, что против Шарлота возбудили три уголовных дела. Два - о реабилитации нацизма и одно - об оскорблении чувств верующих.

Кремль Дмитрий Песков
24 ноября 2023, 17:47
Прием заявок на соискание премии «ВРаботе» стартовал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице пройдет конкурс «ВРаботе», организованный «Молодежью Москвы». Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства города.

«Мы хотим отметить вклад тех, кто вместе с нами занимается реализацией одного из главных запросов молодых ребят - построением успешной карьеры» , - рассказала глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Цель премии - поощрить выдающиеся инициативы в сфере помощи молодым специалистам в трудоустройстве.

Организаторы конкурса отметят лучших в шести номинациях, включая «Лучший студенческий карьерный проект Москвы» и «Лучший центр карьеры образовательных организаций Москвы». По его итогам в каждой из них определят трех победителей.

Заявки на участие можно будет подать на сайте конкурса до 30 ноября. Затем, с 1 по 8 декабря, экспертная комиссия будет оценивать поступившие предложения.

Ранее подмосковных педагогов пригласили на конкурс профессионального мастерства.

Молодежь Работа конкурсы Москва 2023

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