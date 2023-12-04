Работы художника Павла Филонова представят на выставке в Москве

Желающие смогут увидеть более 60 живописных и графических работ Павла Филонова из фондов Русского музея Санкт-Петербурга. Так, гости экспозиции узнают больше о картинах из цикла «Ввод в мировый расцвет» 1910-х годов. Среди них - «Пир королей», «Крестьянская семья», «Перерождение интеллигента» и многие другие.

Кроме того, в рамках выставки зрители увидят картины 1930-х годов на производственные темы, в числе которых «Ударницы швейной фабрики „Красная Заря“», «Тракторная мастерская Путиловского завода» и другие.

Москвичи смогут поближе узнать о творческом наследии художника, которое отображено не только в живописи и графике, но и в статьях, манифестах, дневниковых записях. Им расскажут о том, каким Павел Филонов видел мир, космическое пространство и Вселенную.

Ранее стало известно, что выставку об искусстве конца XIX - начала XX века откроют в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.