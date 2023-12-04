04 декабря 2023, 18:14

Работы художника Павла Филонова представят на выставке в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье» 16 декабря откроют выставку «Павел Филонов. Художник мирового расцвета», которая посвящена 140-летию живописца. Посетить мероприятие можно будет до 17 марта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Желающие смогут увидеть более 60 живописных и графических работ Павла Филонова из фондов Русского музея Санкт-Петербурга. Так, гости экспозиции узнают больше о картинах из цикла «Ввод в мировый расцвет» 1910-х годов. Среди них - «Пир королей», «Крестьянская семья», «Перерождение интеллигента» и многие другие.

Кроме того, в рамках выставки зрители увидят картины 1930-х годов на производственные темы, в числе которых «Ударницы швейной фабрики „Красная Заря“», «Тракторная мастерская Путиловского завода» и другие.

Москвичи смогут поближе узнать о творческом наследии художника, которое отображено не только в живописи и графике, но и в статьях, манифестах, дневниковых записях. Им расскажут о том, каким Павел Филонов видел мир, космическое пространство и Вселенную.

Ранее стало известно, что выставку об искусстве конца XIX - начала XX века откроют в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

Выставки Художники Москва 2023
04 декабря 2023, 18:11
Фигуристу Костомарову проведут операцию на руке перед установкой протеза
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров завил, что ему нужна еще одна операция перед установкой протеза на левую руку. Переживший ампутацию конечностей спортсмен сказал об этом в ходе открытого диалога «Железная воля и технологии для жизни» на форуме «Россия», передает «Матч ТВ».

Костомаров признался, что ему очень помогают современные технологии. Теперь человек, лишившийся ног, может ходить, пояснил он.

По словам фигуриста, ему установят бионический протез, разработанный в России. Однако для этого нужно подготовить руку - потребуется пластическая операция.

Спорен отметил, что ощущает себя нормальным человеком, глядя в зеркало. Благодаря установленным протезам он самостоятельно справляется с бытовыми делами.

Некоторые вещи фигурист делает без помощи протезов, поскольку ему так удобней.

В январе 2023 года спортсмен попал в больницу с пневмонией. Из-за проблем с кровообращением ему пришлось ампутировать обе голени, а также кисти рук.

Несмотря на потерю конечностей, Костомаров не бросает спорт. Он пробует заново учиться играть в теннис и боксировать.

Роман Костомаров
04 декабря 2023, 18:10
Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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На этих выходных, 9 и 10 декабря, в Москве, на территории «Хлебозавода № 9», проведут благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». На нем встретятся представители НКО, волонтеры и активисты, сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«Добро является не просто темой фестиваля, но и его целью. Каждый посетитель сможет сделать добрые дела прямо в „Городе неравнодушных“, внося вклад в инициативы НКО - участников фестиваля», - рассказала она.

Посетителям покажут иммерсивные спектакли, мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, представят товары ручной работы, благотворительный квест, лекции, соревнования по керлингу и мини-хоккею.

Спикерами выбрали блогеров Карину Мурашкину и Наталию Гасанханову, основателя волонтерского движения «Погуляй собаку» Дмитрия Михайлова, дизайнера и создателя комьюнити «Щелочь» Бориса Шилина и многих других.

Кроме этого, в рамках фестиваля будет работать маркет, на котором можно приобрести открытки, футболки, кружки благотворительного фонда «Детские сердца», мягкие игрушки, детские книжки и многие другие товары от многочисленных НКО.

Фестивальные площадки будут открыты с 11:00 до 21:00 без предварительной регистрации.

На днях благотворительная акция «Новогоднее чудо» началась в Воскресенске. Жителей пригласили принять участие в сборе подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительность Фестивали Москва 2023
04 декабря 2023, 18:03
Второй этап реконструкции набережной Марка Шагала завершили в Москве
РИА «Новости»
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Масштабное благоустройство в рамках второго этапа реконструкции набережной Марка Шагала завершили на юге Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках второго этапа на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных завершена реконструкция набережной протяженностью 400 метров, а также выполнено комплексное благоустройство береговой зоны», - сказал Бочкарев.

Кроме того, заммэра напомнил, что набережная Марка Шагала проходит от Третьего транспортного кольца (ТТК) до затона Новинки. Длина участка достигает практически четырех километров. В рамках предыдущего этапа привели в порядок 810 метров пространства - от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина.

Изначально по проекту запланировали обустроить современное общественное пространство для комфортной жизни и отдыха горожан. Обязательным условием было формирование природной среды. Так, посадили более 700 деревьев и кустарников и уложили свыше 8,3 тысяч квадратных метров газона.

Руководитель ведущего строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект» Константин Маслаков добавил, что на участке набережной до пешеходного бульвара имени Братьев Весниных закончили развитие дорожно-тропиночной сети и создание детской и спортивной зон.

«Здесь появились пешеходные дорожки и тротуары общей площадью 19 тысяч квадратных метров. Кроме того, оборудованы вело- и беговая дорожка с резиновым покрытием длиной более одного километра», - отметил Маслаков.

Он также уточнил, что ландшафт набережной детально продуман, чтобы обеспечить посетителям комфортные условия. При приведении в порядок территории возвели удобный лестничный спуск на набережную и предусмотрели устройство малых архитектурных форм, среди которых и красивые скамейки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики.

Благоустройство Строительство Москва 2023
04 декабря 2023, 17:32
Путин по традиции исполнит новогодние желания трех детей
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин принял участие в «Елке желаний» во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Глава государства при этом отметил, что по традиции всегда снимал с ветвей праздничного дерева три послания от ребят. И этот раз тоже не стал исключением. Кадры появились в Telegram-канале «Известий».

Первый шар-открытка, которую снял Путин, принадлежала 13-летней петербурженке. Девочка поделилась, что хотела бы попробовать себя в качестве ведущей новостей.

Также президент вытянул шары-пожелания от двух ребят. Один из них мечтает посетить Байкал, а второй - Эрмитаж.

Дети Владимир Путин Новый год

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