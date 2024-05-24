24 мая 2024, 12:41

Работу Путина на посту президента одобрили почти 80% россиян

РИА «Новости»
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Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,1% россиян, его работу на посту одобряют 78,7% жителей страны. Такие данные привел ВЦИОМ по результатам проведенного опроса.

Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 65% участников опроса, его работу одобряют 55,8% респондентов.

Кроме того, 40,2% россиян признались, что проголосовали бы за партию «Единая Россия» в случае выборов в Государственную думу в ближайшее воскресенье, 9,5% назвали ЛДПР, 8,7% - КПРФ, а «Новые люди» получили 6,5%.

Опрос ВЦИОМ провели с 13 по 19 мая методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров. Выборку абонентов построили на основе полного списка телефонных номеров, которые действуют на территории России.

Всего в поросе участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

Ранее россияне оценили способность Путина установить стабильность в стране.

ВЦИОМ Опросы Россия Владимир Путин
24 мая 2024, 13:37
Чернышов объяснил необходимость сокращения рабочей пятницы для россиянок
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда страны с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа. В беседе с 360.ru политик пояснил, что россиянкам нужно больше времени на полноценный и качественный отдых.

«Проанализировав продолжительность рабочей недели, был удивлен тому, что рабочая неделя женщин в 2023 году выросла на 27 минут, по сравнению с предыдущим годом, а рабочая неделя мужчин - лишь на четыре минуты», - отметил Чернышов.

По его оценке, разница существенна при том, что женщины выделяют дополнительное время на домашнее хозяйство. На это, подчеркнул вице-спикер ГД, уходит около шести часов в неделю. Также он указал, что более половины (63%) женщин тратят выходные на работу по дому.

Отдельно политик отметил, что эта инициатива не нарушает принцип равноправия, а, напротив, восстанавливает его, так как сейчас рабочая неделя женщин больше, чем у мужчин.

«Мера должна стать обязательной для бюджетных учреждений и государственных органов, в которых трудятся женщины. Для частных компаний изменения будут носить рекомендательных характер», - добавил он.

Госдума РФ Женщины Работа
24 мая 2024, 10:42
Умерла собака Кабосу из популярного мема
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Умерла собака Кабосу породы сиба-ину, которая стала прообразом мема Доге. Об этом сообщила хозяйка пса, воспитательница японского детского сада Ацуко Сато в своем блоге.

Собака несколько лет болела лейкемией. Псу приходилось передвигаться с помощью собачьей коляски.

«Кабосу был самой счастливой в мире собакой. И я была самым счастливым в мире хозяином», - написала Ацуко Сато.

Собака умерла в пятницу, 24 мая, около 07:50 по местному времени. Кабосу было 18,5 года. При этом в среднем собаки этой породы живут 12-15 лет. Хозяйка сообщила, что планирует проститься с псом 26 мая.

Доге - изображение Кабосу, которое стало мемом. Его начали активно распространять в 2013 году. В 2017 году Центральное телевидение Китая в честь Дня дурака разыграло зрителей и сообщило, что Доге умер. Многие люди поверили в смерть Кабосу и сильно расстроились.

Летом прошлого года скончался еще один знаменитый пес из мема, Чимс (Болци). Собаке было 12 лет. Хозяин сообщил, что пес умер после операции по удалению опухоли.

Собаки Китай Мемы
24 мая 2024, 07:19
Рабочую пятницу для женщин предложили сократить в Госдуме
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился с письмом к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты. Об этом стало известно РИА «Новости».

«Прошу вас рассмотреть инициативу о сокращении рабочей пятницы для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты», - написал он в обращении.

Чернышов предложил сделать меру обязательной для муниципальных и государственных служащих, а также бюджетной сферы. Для частных компаний сокращение графика носит рекомендательный характер.

Депутат отметил, что в России женщины составляют 49% от всей рабочей силы, что является одним из самых высоких показателей в мире. Он добавил, что женщины также ухаживают за детьми и выполняют большинство рабочих дел, тратя на эти цели около шести часов в день.

Ранее стало известно, что работодателей в России обяжут компенсировать работу сотрудников в выходные дни.

Женщины Россия Зарплаты
24 мая 2024, 04:15
«До восьми лет заключения». Юрист рассказал, какой цветок может привести садоводов в тюрьму
Википедия
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Популярный в народе цветок теперь может привести дачников в тюрьму. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

По словам юриста, в России ввели уголовную ответственность за выращивание ипомеи трехцветной. Этот вьюнок попал под запрет, так как содержит запрещенное вещество эргин. Причем садоводы должны сами следить, чтобы это растение не появилось на участке, так как за его выращивание грозит реальное тюремное заключение.

«За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более - до восьми лет заключения», - напомнила Кудерко.

Собственникам участков, на которых завелся запрещенный цветок, необходимо его уничтожить.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил 360.ru, что для обвинительного приговора суду будет необходимо доказать умышленное выращивание запрещенного растения.

Адвокаты Запреты Тюрьмы Россия Цветы

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