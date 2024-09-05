05 сентября 2024, 08:19

Работу «мутных структур и физлиц» потребовали упорядочить в России

Unsplash
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Работу «мутных» физических и юридических лиц в Сети необходимо урегулировать с помощью подтвержденной электронной идентификации. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, чьи слова привело РИА «Новости».

Он отметил, что «мутные структуры и физлица» предлагают услуги через интернет без каких-либо гарантий и организационно-правовых форм. Краснов выразил недовольство их ценовой политикой, отсутствием необходимых обязательств и сомнительным характером услуг. Все это зачастую приводит к откровенному мошенничеству.

Генпрокурор призвал установить специальные требования к электронным площадкам по размещению коммерческих объявлений и агрегаторам услуг.

Россиянам ранее напомнили о самых популярных и опасных схемах мошенничества. Чаще всего злоумышленники связываются с жертвами через мессенджеры или звонки по телефону от имени Центробанка и МВД.

Генпрокуратура РФ Интернет Мошенничество Игорь Краснов
05 сентября 2024, 09:09
Россия стала все больше ориентироваться на Восток и глобальный Юг — Путин
Unsplash
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Основные деловые связи и торговые маршруты России все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2024.

«Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей.

Россия определила развитие региона в качестве национального приоритета на весь XXI век, отметил глава государства. По его словам, важность и правильность этого решения «подтвердила сама жизнь».

Основные деловые связи и торговые маршруты России все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума - 2024.

Россия Владимир Путин ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 08:23
«Он не мог в это поверить». Во Франции раскрыли новые подробности задержания Дурова
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Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров вместе с помощницей и телохранителем успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже в Париже перед тем, как их задержали. Об этом сообщил французский телеканал TF1.

Бизнесмен забрал багаж и остановился в лаунж-зале для VIP-персон во время проверки документов. Внезапно в помещение зашли правоохранители и попросили Дурова, его спутницу и телохранителя подняться наверх. После этого Дурову сказали, что его отправят под стражу.

«Он не мог в это поверить», - рассказал источник телеканала.

Дурова задержали вечером 24 августа после того, как он прибыл в Париж на самолете. Через несколько суток его выпустили под залог в пять миллионов евро, который бизнесмен выплатит частями.

По данным газеты Liberation , Дуров согласился сотрудничать французскими спецслужбами еще до задержания.

Задержания Париж ВКонтакте Самолеты Павел Дуров
05 сентября 2024, 05:54
Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг
РИА «Новости»
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Wildberries сделают площадкой для продавцов услуг. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление основателя компании Татьяны Бакальчук.

На сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке она сообщила, что такую возможность для продавцов предоставят уже в ближайшее время.

«Мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров - пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги», - сказала она.

Бакальчук призналась, что не любит, когда Wildberries называют маркетплейсом. По ее словам, площадка никогда не позиционировала себя так. Компания является цифровой платформой, инструментом, обеспечивающим баланс во взаимосвязи всех участников площадки и учитывающим интересы каждого.

Ранее предприниматель, супруг основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак ВБ. Мужчина назвал это важным шагом для себя. По его мнению, эти две буквы символизируют не только бренд, но и его личное участие в развитии компании.

Мужчины Владивосток Экономика Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
05 сентября 2024, 03:47
Администрация Петербурга расторгла договор с перевозчиком, утопившим автобус в Мойке
РИА «Новости»
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Смольный расторг договор с перевозчиком ООО «Такси», чей автобус в мае упал с моста в Мойку. Петербургский «Организатор перевозок» объявил аукцион в поисках подрядчика на девять городских маршрутов, сообщила «Фонтанка».

Общая стоимость закупок составляет более двух миллиардов рублей. Новый перевозчик должен начать работать уже в октябре.

Планируется усиление транспортной сети по маршруту № 220 автобусами большого класса, а также продлением до улицы Чирикова.

Главу автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова заключили под стражу после падения автобуса в Мойку. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В результате падения погибли семь человек.

Санкт-Петербург Аукционы Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге

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