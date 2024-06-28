Работу «Кухни на районе» предложили остановить на 90 суток из-за заражений ботулизмом
Специалисты Роспотребнадзора призвали суд приостановить работу сервиса «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») на три месяца из-за массового отравления ботулизмом. Об этом сообщило РИА «Новости».
Заявление прозвучало в Люблинском суде Москвы.
«Пока нет подтвержденной лабораторной проверкой причины заражения ботулизмом больных, мы просим приостановить деятельность до 90 суток», - произнес представитель Роспотребнадзора.
Он пояснил, что санитарно-эпидемиологического исследование, которое установит наличие или отсутствие ботулотоксина в продукции компании, еще не завершилось. Лабораторное исследование проводится на живых белых мышах.
По словам представителя ведомства, уже выяснилось, что посещение, где готовили салаты, не соответствовало санитарным нормам.
О временной приостановке работы «Кухни на районе» стало известно еще 16 июня.