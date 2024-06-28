Работу «Кухни на районе» предложили остановить на 90 суток из-за заражений ботулизмом

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выйдет на новую работу. Об этом он рассказал на заседании суда, кадры которого появились в распоряжении 360.ru.

На прошлой неделе он вышел из тюрьмы после восьмилетнего наказания за взятки. В пятницу, 28 июня, состоялось заседание по рассмотрению его жалобы на приговор по делу о злоупотреблении полномочиями. Он сообщил, что выходит на новую работу 8 июля. Белых не уточнил, чем именно будет заниматься.

Как сообщило РИА «Новости» , Кировский областной суд предложил перенести вынесение решения на 8 июля из-за замены заболевшего гособвинителя. Однако Белых выступил против. Он пояснил, что живет в другом городе, поэтому не сможет часто ездить из Перми в Киров.

«Если же суд примет решение переносить (заседание), то не на 8 июля, а на более поздний срок, потому что 8 июля выхожу на работу, и мне нужно появиться перед сотрудниками в качестве нового работника», - подчеркнул Белых.

Его заржали при получено взятки в 2016 году. В связи с утратой доверия его сняли с должности главы Кировской области. Через два года суд приговорил Белых к восьми годам тюрьмы.