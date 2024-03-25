Работу Центра помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте показали на видео

Омбудсмен напомнила, что Центр помощи заработал еще утром в субботу в помещении Фонда защитников Отечества.

«В нем работают представители правительств Москвы и Московской области, правоохранительных органов, социальные работники и психологи. Всего порядка 100 сотрудников, в том числе более 20 операторов и 18 психологов, ответственных за обработку телефонных звонков», - написала она.

Москалькова поблагодарила волонтеров и специалистов за самоотверженную работу, которая помогает людям в непростое для них время.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall в Красногорске произошел теракт, погибли 133 человек и более 180 пострадали. К зданию концертного зала прибыли порядка 50 бригад скорой помощи.