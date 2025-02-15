Работу аэропортов временно ограничили в семи российских городах

Минздрав планирует изменить практику прикрепления россиян к поликлиникам, предоставив им возможность делать это в онлайн-режиме через портал «Госуслуги». Проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», - говорится в проекте.

Если приказ утвердят, то он вступит в силу с 1 сентября. В этом случае россиянам можно будет подать заявление не только в бумажном виде при обращении в поликлинику, но и через личный кабинет на госуслугах. В последнем случае его нужно будет заверить неквалифицированной электронной подписью.

В настоящее время такая опция на госуслугах имеется, но доступна она не во всех регионах РФ.

Ранее президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин оценил идею Минздрава изменить порядок формирования больничных листов , отметив, что это больше похоже на эксперимент и не стоит его «нахлобучивать» сразу на всю страну.