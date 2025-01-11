Работу аэропортов ограничили еще в двух российских городах

Власти прибегли к таким мерам для обеспечения безопасности полетов гражданских авилайнеров. Аэропорт Кирова временно не функционирует с 18:45 мск. Уфа закрыта с 18:50.

Ранее приостановили работу аэропорты Саратова и Ульяновска. В Росавиации также объясняли это необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, другие подробности не приводились.

Ульяновский аэропорт закрывали и утром 11 января. Ограничения на полеты сняли спустя примерно два часа.

Кроме того, примерно в то же время ограничения на полеты вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Саратова. Два авиалайнера, следовавших в саратовский аэропорт, вынуждено приземлились в других городах. Telegram-канал Baza утверждал, что власти объявляли план «Ковер» из-за угрозы беспилотников, официально такая информация не подтверждалась.