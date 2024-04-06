Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года

Авторами инициативы стали депутат Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. Благодаря закону работодатели не смогут увольнять жен ветеранов боевых действий в течение года с момента их гибели.

Исключением станут случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно грубо нарушала трудовую дисциплину.

В конце марта Путин подписал закон о весеннем призыве в Вооруженные силы России. Всего в ряды армии призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. В Москве в тестовом режиме начнут рассылать электронные повестки.