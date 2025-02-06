06 февраля 2025, 16:24

Работодателям раскрыли «рецепт» успешного найма россиян

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Россияне могут заменить иностранцев на рынке труда. Об этом заявил директор аутсорсинговой компании по предоставлению линейного персонала Алексей Жилов, комментируя ситуацию с ужесточением миграционной политики.

На фоне последних изменений в законодательстве многие снова заговорили о нехватке рабочих рук в стране. Однако специалисты в сфере найма уверены, что россияне способны заменить мигрантов: нужны разнорабочие, комплектовщики, водители и другие. К тому же, у россиян огромное количество преимуществ перед мигрантами.

«Негрязный труд и хорошая заработная плата. Вот рецепт успешного найма россиян и белорусов. А также хорошее отношение и бытовые условия», - подчеркнул Жилов.

По его словам, россиянам проще объяснить рабочий функционал как минимум из-за знания языка. Офисный труд давно уступает рабочему - за последние два года рынок выровнял позиции в сторону рабочих профессий.

«Последние два года наблюдаю тенденцию - из наших регионов, из Белоруссии, увольняются учителя из школ, воспитатели детских садов, младшие медработники, инженерные специальности. С таких позиций люди уходят и реально идут работать на вахту, на заводы», - добавил эксперт.

Возможное завершение СВО поспособствует притоку людей на рабочие специальности.

«В целом, конечно же, людей с СВО очень ждут. Это будет большая помощь в сферах строительства, тяжелых производств, где хороший доход. Люди с СВО дадут рынку вздохнуть с облегчением», - заключил специалист.

С 5 февраля в России вступили в силу изменения в законодательстве о миграционной политике. Нелегалов внесут в реестр контролируемых лиц, им запретят покупать недвижимость и автомобили, а также заключать браки.

Мигранты Работа Заводы
06 февраля 2025, 12:27
Умер бывший замглавы МИД Титов
РИА «Новости»
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Ушел из жизни бывший первый заместитель главы МИД России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», - написал Карасин.

Она назвал Титова человека с жестким характером, которого в Министерстве иностранных дел знали, уважали, а иногда побаивались. Он умел принимать и отстаивать собственные решения. Карасин назвал случившееся большим личным горем.

Ранее в Москве скончался президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Предположительно, на него совершили покушение. Он погиб после взрыва в ЖК «Алые паруса». Следователи возбудили уголовное дело.

МИД РФ
06 февраля 2025, 10:38
Названа возможная причина увольнения Борисова из Роскосмоса
РИА «Новости»
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Большая часть сотруднииков Роскосмоса не знали, что утром в четверг глава госкорпорации Юрий Борисов покинет должность. Об этом сообщил источник РБК.

«Все случилось за один вечер», - заявил собеседник журналистов.

Роскосмос
05 февраля 2025, 12:58
Киселев заявил о проклятьях со стороны Запада из-за сжигания гейских сердец
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Ведущий ВГТРК и глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сказал, что его будут проклинать в западных странах, но поддерживать в России. Об этом журналист заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

«На Западе меня будут проклинать и осуждать, говоря, что я хотел сжечь сердца геев*», - заявил он.

При этом, по мнению журналиста, в России его будут поддерживать и с теплотой вспоминать, что телеведущий поддержал свой народ в трудное время.

Издание привело заявление Киселева, сделанное в 2012 году. Тогда он сказал, что геям* нужно запретить донорство крови и спермы, а их сердца, в случае смертельного ДТП, «зарывать в землю или сжигать», потому что они не годятся для пересадки.

Ранее Дмитрий Киселев заявил, что российский лидер Владимир Путин формулирует месседж всему миру. По его словам, глава государства программирует процессы, случающиеся в мире, а россияне понимают их, если понимают самого Путина.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.

Россия Интервью Запад Владимир Путин
05 февраля 2025, 11:35
Россиян предупредили о способе мошенничества с виртуальным образом карты
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Мошенники вынуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, которое позволяет создать виртуальный образ карты жертвы. С его помощью можно снимать деньги в банкоматах, предупредила пресс-служба ЦБ.

Аферисты звонят пользователям в том числе через мессенджеры. Жертвам заявляют о якобы попытках похищения средств с их счета. Для «предотвращения кражи» россиян просят немедленно установить на телефон мобильное приложение ЦБ.

После этого злоумышленники требуют поднести карту к смартфону и ввести смс-код якобы для авторизации в приложении.

«На самом деле загруженная на смартфоне человека программа вредоносная. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. В результате злоумышленники с использованием этого виртуального образа могут снимать деньги в банкоматах», - заявили в ЦБ.

Минцифры посоветовали россиянам не раскрывать по телефону важную информацию о себе. Речь идет о данных банковских карт, логинах, паролях и кодах из смс-сообщений.

Мошенничество Деньги Центробанк

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