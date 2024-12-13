Работодатели придумали новые способы, как удержать сотрудников
Дефицит сотрудников заставляет работодателей в России не только повышать зарплаты, но и пользоваться другими методами удержания сотрудников. Эта информация есть декабрьском докладе ЦБ «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», сообщило РБК.
Ряд работодателей компенсировали работникам ипотечные платежи, некоторые обеспечивают жильем сотрудников из других регионов. Также применяют разные реферальные программы, при которых сотрудник получит выплату, если привлечет нового работника в это предприятие.
В перечне стимулирующих мер также оказались предоставление бесплатного питания, оплата мобильной связи, корпоративный транспорт и улучшение бытовых условий. Часть работодателей расширили соцпакет: повысили покрытие ДМС и оплатили спортзалы.
Ранее HR-эксперт Владислав Быханов назвал январь мертвым месяцем для поиска работы. Это связано с тем, что многие начальники, принимающие финальное решение о найме, находятся в отпусках.