19 июня 2024, 10:00

Работникам российских детсадов предложили увеличить отпуск до 56 дней

РИА «Новости»
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Продолжительность отпуска для работников детсадов нужно увеличить до 56 дней. С такой инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости».

Предложение она направила министру просвещения Сергею Кравцову. По словам Лантратовой, продолжительность отпуска сейчас установлена в размере 42 или 56 календарных дней.

На него влияют вид образовательного учреждения и должность сотрудников. Это складывает несправедливую систему предоставления отпусков, выразила уверенность парламентарий.

По мнению Лантратовой, реализация ее инициативы улучшит систему предоставления отпусков для сотрудников детсадов, а также работу таких учреждений.

Ключевую поддержку родителям в воспитании детей оказывают именно педагогические сотрудники дошкольных образовательных учреждений, добавила она.

Госдума РФ Детские сады
19 июня 2024, 00:41
Жительница Петербурга устроила голую фотосессию на кладбище и попала под уголовное дело
РИА «Новости»
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В Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая устроила фотосессию в стиле ню на одном из городских кладбищ. Против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщило главное управление МВД по городу и области в своем Telegram-канале.

О скандальной фотосессии правоохранители узнали из постов в интернете. Они выяснили, что все происходило в воскресенье, 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе.

«Оперативники Центра „Э“ главка установили и задержали одну из участниц акции: 22-летнюю жительницу Петербурга», - рассказали в полиции.

Судя по распространившимся в Сети кадрам, на кладбище девушка снималась с обнаженной грудью. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Силовики ищут других участников и организаторов фотосессии.

Летом прошлого года двое подростков устроили фотосессию на кладбище в деревне Сокур Новосибирской области.

Санкт-Петербург Уголовное дело Интернет Полиция
19 июня 2024, 00:07
Рейды по поиску нелегальных мигрантов провели в Котельниках
РИА «Новости»
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Следователи продолжают проверять информацию о незаконных торговых точках на территории Котельников и неконтролируемом нахождении там нелегальных мигрантов. Ряд нарушителей уже обнаружили, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.

Сотрудники СК осмотрели складское помещение в микрорайоне Южный. В нем они обнаружили нелегальный товар бытового назначения.

Также на складе был иностранный гражданин, незаконно пребывающий на территории РФ. Приятель мигранта пытался дать взятку, за что его привлекут к ответственности по УК РФ.

Внимание правоохранителей привлек медцентр на улице 2-й Покровский проезд. Здесь изъяли запрещенную в России литературу. Медицинский центр закрыли.

Проверку провели в хостеле на улице Строителей. Выяснилось, что в нем на миграционный учет фиктивно ставили иностранных граждан.

Ранее сотрудники МВД провели проверку в Балашихе и Реутове для выявления тех, кто находится на территории городских округов с нарушением регистрации.

Мигранты МВД РФ СК РФ Россия Котельники
18 июня 2024, 23:53
Корабль с сокровищами нашли дайверы на дне Ладожского озера
РИА «Новости»
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Дайверы научно-исследовательского проекта 1XPEDITION нашли на дне Ладожского озера затонувший корабль с сокровищами. Предположительно судно принадлежало пиратам. Об этом сообщили сами исследователи на своей странице в «Дзен».

Найденный корабль был построен в Финляндии на рубеже XIX–XX веков. Судно получило значительные повреждения - возможно, взорвалось изнутри.

На корабле дайверы нашли рынду, керамические сосуды, фарфоровый умывальник и телеграф. Среди других интересных находок - чашка с белыми камнями, возможно, жемчугом.

На борту судна изображен Левиафан - огнедышащий морской змей из библейских сюжетов. Это навело исследователей на мысль, что корабль принадлежал пиратам.

«Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью?» - пояснил координатор проекта Сергей Куликов.

Исследователи передадут найденные артефакты и все материалы исследования в центр подводного наследия Института археологии РАН, где их дополнительно изучат.

В мае подводные археологи нашли в Южно-Китайском море знаменитую американскую подводную лодку USS Harder , которая затонула в августе 1944 года.

Исследования Археология Корабли Пираты
18 июня 2024, 21:24
«Защита от биологических угроз». ГД приняла в первом чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за провоз патогенных материалов на территорию России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно инициативе, провоз патогенов на территорию России будет наказываться сроком до 12 лет лишения свободы, а нарушение правил безопасности при обращении с ними - до восьми лет. Последнее наказание применяется в случае смерти по неосторожности двух или более лиц.

Авторами инициативы стала группа депутатов, в том числе, глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета по обороне Андрей Картаполов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, власть должна защитить граждан России от биологических угроз.

«Расследование, проведенное парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ, на Украине. Нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам», - добавил Володин.

По словам Пискарева, принятие законопроекта поспособствует укреплению безопасности России и защите граждан от биологических угроз.

О разработке законопроекта, ужесточающего наказание за нарушение правил безопасности при обращении с вирусами и токсинами, депутат Пискарев сообщил в начале апреля этого года.

Правила Депутаты Россия Оружие

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