Работникам российских детсадов предложили увеличить отпуск до 56 дней
Продолжительность отпуска для работников детсадов нужно увеличить до 56 дней. С такой инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости».
Предложение она направила министру просвещения Сергею Кравцову. По словам Лантратовой, продолжительность отпуска сейчас установлена в размере 42 или 56 календарных дней.
На него влияют вид образовательного учреждения и должность сотрудников. Это складывает несправедливую систему предоставления отпусков, выразила уверенность парламентарий.
По мнению Лантратовой, реализация ее инициативы улучшит систему предоставления отпусков для сотрудников детсадов, а также работу таких учреждений.
Ключевую поддержку родителям в воспитании детей оказывают именно педагогические сотрудники дошкольных образовательных учреждений, добавила она.