08 июня 2024, 01:40

Работник российского завода стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера

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Работник завода в Железногорске стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера. За месяц работы ему начислили 1,7 миллиона рублей — в 100 раз больше положенной зарплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Работник завода в Железногорске стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера. За месяц работы ему начислили 1,7 миллиона рублей - в 100 раз больше положенной зарплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина работал заготовщиком на прокатном станке. За первый месяц работы он получил 17 тысяч рублей, а за второй - 1,7 миллиона.

Руководство предприятия потребовало вернуть деньги, по словам мужчины, ему даже угрожали. Дело дошло до суда, но компания его проиграла - как в первой, так и в последующих инстанциях. Суд встал на сторону сотрудника, постановив оставить ему переведенные по ошибке деньги.

Часть неожиданно свалившихся денег мужчина потратил на покупку двух новых автомобилей, а часть пожертвовал на нужды СВО.

Ранее слесарь из Магнитогорска выиграл в лотерею 607 миллионов рублей. Мужчина признался, что эта сумма приблизительно равна его зарплате за 500 лет. Он в течение двух лет покупал лотерейные билеты и указывал одинаковые цифры.

Рубль Работа Мужчины Заводы Деньги
08 июня 2024, 00:48
Россиян предупредили, что небывалый рост зарплат скоро прекратится
РИА «Новости»
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рост зарплат в России продлится максимум еще год. Об этом он рассказал журналистам после делового завтрака кредитной организации в рамках ПМЭФ-2024.

По его словам, это зависит от того, когда в стране закончатся бюджетные деньги.

«Я не знаю, сколько это может длиться еще, может быть, год. Соответственно, это модель роста, она исчерпаема», - сказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что российская экономика растет благодаря совокупности бюджетного и кредитного импульсов, но этот рост ограничен. Предпринимателям придется сократить свои издержки и повысить производительность труда, чтобы страна не потеряла темпы экономического роста.

Греф добавил, что быстро и одновременно не получится решить проблему перегрева экономики РФ. Структурные изменения бизнеса займут годы, но на уровне компаний этого можно добиться по меньшей мере за пять лет. Использование современных технологий, в частности, искусственного интеллекта, позволит существенно сократить эти сроки.

Санкт-Петербург Россия Зарплаты Экономика ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 22:51
Краснов на ПМЭФ предупредил бизнесменов, что «в мутных» схемах нет стабильности
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Генпрокурор России Игорь Краснов выступил на сессии «Стабильность, предсказуемость и прозрачность условий ведения бизнеса как факторы роста экономики» в рамках ПМЭФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генпрокурор пригласил принять участие в дискуссии своих коллег из Гондураса Мануэля Антонио Диаса Галеаса и Мозамбика Беатрижа да Консоласао Матеуша Бушили, а также замглавы МИД Венесуэлы по Европе Коромото Годоя Кальдерона. Последние рассказали об инвестиционном климате в своих странах, а также о том, какие меры помогают стабилизировать работу местного бизнеса.

От российской стороны в сессии участвовали аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, Президент ОООМСП «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Модератором выступил телеведущий Петр Марченко.

Краснов рассказал о работе российских прокуроров по защите интересов страны и ее граждан, а также предупредил бизнесменов, которые выводят прибыль в офшоры недружественных стран, что у них не получится «усидеть на двух стульях» и мутить всякие схемы.

«Я считаю, что, действительно, эти понятия тесно связаны друг с другом и не могут существовать отдельно. Если бизнес непрозрачен, построен на каких-то мутных схемах, то я бы не рискнул предсказывать такому бизнесу какую-то стабильность», - заявил он.

Краснов добавил, что в России не получится извлечь прибыль, спрятать ее в офшорах в интересах недружественных стран, «финансировать их милитаристские проекты». Российские прокуроры уже обращают в доход государства имущество предприятий, которые получили свои активы незаконным путем и работают в ущерб национальным интересам страны под контролем иностранных бенефициаров.

«Хочу прямо сказать таким бизнесменам: на двух и трех стульях усидеть не получится», - подчеркнул он.

Ранее Краснов и его коллега из Гондураса подписали межведомственное соглашение о сотрудничества между прокурорскими службами двух стран.

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 21:27
Дугин назвал способ избежать ядерной войны
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Современное человечество впервые в своей истории оказалось на грани ядерной войны. Чем скорее придет понимание реальности угрозы полного уничтожения, тем скорее ситуация разрешится. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил российский философ Александр Дугин.

Он пояснил, что человечество находится на грани гибели постоянно. Смерть сопровождает каждого с момента его рождения. Поэтому все регулярно делают выбор, который помогает проживать и двигать историю вперед.

«Сегодня как никогда высока вероятность использования ядерного оружия для уничтожения человечества. И мы начинаем задумываться, а кто мы такие, какова наша цивилизация, почему мы сейчас готовы начать ядерный конфликт, за что гибнем, что отстаиваем, кто наш враг, а кто - друг? Но эти вопросы можно было задавать и без этого. Если бы мы относились к истории ответственно, то ядерная угроза нам бы не понадобилась», - заявил Дугин.

Философ добавил, что современное человечество слишком глубоко погрузилось в свои дела, забыв о смысле и логике истории. Поэтому ядерная угроза может напомнить человечеству, что оно - цивилизация, перед которой стоят определенные задачи, раз она все еще существует.

«Мы проживаем многое, но не проживаем смысла исторического момента. Если человечество настолько толстокожее и грубое, что его можно заставить задуматься о себе только ядерной угрозой, то это печально» - добавил собеседник 360.ru.

Дугин добавил, чем быстрее придет осознание ядерной угрозы и возможной гибели всего человечества, тем удачнее катастрофы удастся избежать.

В ходе интервью 360.ru российский философ также заявил о деградации западной цивилизации. По его словам, современные американцы не знают трудов собственных мыслителей, которые работают и публикуют свои труды сегодня.

Ядерное оружие Войны Интервью Оружие История ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 17:01
Уже четыре тысячи пользователей. Как развивается электронная торговая площадка РЭО
Телеканал «360»
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На сегодняшний день на электронной торговой площадке РЭО представлены четыре тысячи компаний. Они прозрачны, открыты, показывают, чем занимаются. И все это можно посмотреть в электронном виде, рассказал в интервью 360.ru на полях ПМЭФ руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов. По его словам, число организаций на ЭТП должно возрасти — до конца года стоит задача привлечь более пяти тысяч пользователей.

«Площадка помогает и реализовывать вторсырье. Ей два года. Говоря об изменения, начну с цифр - это четыре тысячи пользователей, более двух тысяч лотов на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей. Это уже не просто биржа, ее основная задача - поиск утилизатора. Мы подходим к верификации утилизаторов очень щепетильно, чтобы снизить риски неисполнения обязательств перед производителем», - подчеркнул он.

Процесс выглядит следующим образом: на площадке регистрируется производитель, потом приходит утилизатор. Он ищет контракт, подходящие лоты и подписывает соглашение. Все это происходит онлайн. Работает электронный документооборот.

«Затем утилизатор обязан исполнить те цифры в рамках соглашения, которое он подписал. Включается тот самый замкнутый цикл. Мы замыкаем его, идет цепочка: производитель - утилизатор - далее региональный оператор - сортировка - утилизация - вторичное сырье, которое может вернуться к производителю. И прозрачность на всех этапах. Пластик - самая востребованная фракция на площадке, он торгуется порядка 40% от общего вала всей фракций в объеме», - добавил собеседник 360.ru Также, по его словам, на площадке подрос процент макулатуры, стекла, алюминия, есть прирост и в части электроники. Абдурахимов обратил внимание, что активно идут на ЭТП компании из Подмосковья, выставляя различные лоты.

«По сути, рынок сильно меняется. Ранее в России не было похожего инструмента, а так торгуется все то, что и торговалось раньше в офлайне. Сейчас важно и ценно, чтобы фракции были очищены, потому что это и стимул для утилизаторов, и стимул для региональных операторов - продвигать раздельный сбор мусора», - указал специалист.

РЭО Россия ПМЭФ-2024

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