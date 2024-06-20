20 июня 2024, 23:26

Работающие пенсионеры не получат выплаты за приостановку индексации

РИА «Новости»
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В законопроекте о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года не предусмотрена компенсация за ее приостановку в 2016 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Поправки вносят в закон «О страховых пенсиях», согласно которому, работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию. А так же они могут претендовать на выплату в размере, установленном на 31 декабря 2024 года без учета недополученных средств.

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму 20 июня.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова объяснила, что ряд категорий пенсионеров с 1 июля ждет рост пенсий. Также повышение выплат ждет пенсионеров, которым в июле отметят 80-летие.

Фиксированную выплату увеличат тем, кто получит в этом месяце первую группу инвалидности. Все перерасчеты производят автоматически.

Пенсия Пенсионеры Законы Россия
21 июня 2024, 00:00
Индексация пенсий будет проводиться дважды в год
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Индексация пенсий с 2025 года будет проводиться дважды в год и затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его слова привело РИА «Новости».

«С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», - сказал Котяков.

Министр уточнил, что повышение выплат коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. В этом году завершается переходный период, на протяжении которого пенсии индексировались один раз в год 1 января.

В начале июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава государства отметил, что у страны есть на это ресурсы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года. А вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на это потребуется как минимум 100 миллиардов рублей.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Владимир Путин Михаил Мишустин
20 июня 2024, 15:27
Ефимов: жилье и соцобъекты построят в Даниловском районе Москвы по программе КРТ
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На юге столицы расположены неэффективно используемые участки. В ближайшее время их реорганизуют по программе комплексного развития территорий, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на юге города расположены два участка площадью почти 30 гектар. Они входят в один проект комплексного развития территорий. Работы здесь предполагают строительство более миллиона квадратных метров недвижимости.

«По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест», - рассказал Ефимов.

Согласно проекту, здесь появится 525 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, а также 569 тысяч квадратных метров социальных и деловых проектов. В будущем здесь построят школу и два детских сада, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Кроме того, на территории построят офисы, ТРЦ, магазины, банки, кафе и рестораны, оборудуют площадки для занятий спортом, разместят стоянки и автомастерские», - добавил он.

Банки Школы Строительство Работа Недвижимость Москва
20 июня 2024, 15:07
Новые случаи отравления с признаками ботулизма выявили в Москве
РИА «Новости»
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Специалисты московского управления Роспотребнадзора в ходе опроса более 1000 человек нашли 83 отравившихся с признаками ботулизма разной степени проявления. Из них 11 пострадавших находятся в больницах. Остальных отправили под наблюдение врачей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Мероприятие провели в рамках санитарно-эпидемиологического расследования после вспышке ботулизма среди горожан, употреблявших в пищу салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке.

Также специалисты обнаружили нарушения технических регламентов производителями продуктов этого блюда и остановили действия 113 деклараций на их товары.

Общий объем изъятых и уже готовых блюд, а также средств для приготовления, которые представляют опасность для здоровья потребителей, превысил 70 тонн.

Ранее московское управление Роспотребнадзора сообщило, что все изъятые продукты с ботулизмом отправили для утилизации на мусоросжигательный завод. По данным на четверг, 20 июня, таким образом уже уничтожили 20 тонн неликвидной еды.

В рамках расследования уголовного дела об отравлении и торговле салатами с ботулотоксином следователи задержали директора «Кухни на районе» Антона Лозина , руководителя отдела качества компании Елену Машкову и директора компании поставщика продуктов «Савон-К» Владимира Шина. По решению суда, все они находятся п од домашним арестом.

Еще одного обвиняемого по делу о некачественных услугах - повара фирмы-поставщика Карима Норматова - поместили под стражей до 15 августа.

Роспотребнадзор Продукты Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
20 июня 2024, 12:06
Песков раскрыл, где будут жить подаренные Ким Чен Ыном собаки
РИА «Новости»
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Две охотничьи собаки редкой северокорейской породы пхунсан, которых Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, будут жить в Москве. Об этом в комментарии Life заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о кличках для новых питомцев пресс-секретарь президента уточнил, что пока Путин не дал им имена.

«Конечно, нет, когда бы он мог успеть», - ответил он.

Жить собаки, по словам Пескова, будут в Москве.

История породы пхунсан может насчитывать более шести столетий, отмечал в беседе с РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Пхунсаны - охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя», - подчеркнул эксперт.

Ким Чен Ын Дмитрий Песков Собаки Владимир Путин

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