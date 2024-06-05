05 июня 2024, 09:49

Работа ПМЭФ-2024 стартует в Санкт-Петербурге

РИА «Новости»
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартует 5 июня и продлится до 8 июня. Главной темой мероприятия в этом году станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Главную программу форума разделили на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии мероприятия по выстраиванию многополярной международной системы и поддержанию глобального баланса сил. Кроме того, участники обсудят обеспечение условий развития на основе конструктивной и объединительной повестки дня, которая продиктована национальными интересами России.

Участники ПМЭФ обсудят экономику страны и ее ключевые драйверы роста. Одной из основных станет сессия «Совершенствование налоговой системы: сбалансированность, справедливость, стабильность».

Мероприятие запланировано на 6 июня, в нем примут участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, а также представители бизнес-объединений.

Программа президента России Владимира Путина на ПМЭФ запланирована с 5 по 7 июня.

Россия Владимир Путин Экономика ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 07:14
Россиянам объяснили действия при украденном на Госуслугах паспорте
РИА «Новости»
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Мошенники все чаще подделывают паспорта граждан, воспользовавшись украденной информацией с аккаунта Госуслуг. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», как избежать проблем.

По его словам, с похищенным паспортом могут сделать все, что угодно: взять кредит или зарегистрировать нелегальных мигрантов на жилой площади. Поэтому после взлома аккаунта нужно действовать максимально быстро.

«В течение ближайших 30 дней нужно проверить, не зарегистрированы ли в доме или квартире посторонние люди. Проверьте, не было ли сделок с недвижимостью, закажите выписку ЕГРН», - заявил юрист.

Соловьев призвал также аннулировать паспорт в МВД, но указать, что его похитили и могут использовать для участия в преступных схемах.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с продажей ответов ЕГЭ.

Мошенники все чаще подделывают паспорта граждан, воспользовавшись украденной информацией с аккаунта Госуслуг. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм» , как избежать проблем.

Паспорта Мошенничество Госуслуги
05 июня 2024, 02:50
Гостиную проектов Фонда Росконгресс впервые откроют на ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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В рамках Петербургского международного экономического фонда (ПМЭФ) впервые откроется специальная тематическая площадка «Гостиная проектов Фонда Росконгресс». Она пройдет с 5 по 8 июня, сообщили на сайте фонда.

Площадка будет представлять собой презентационный хаб ключевых проектов Фонда и его партнеров. Здесь можно будет узнать о мероприятиях, признанных деловым сообществом, и о принципиально новых инициативах. В частности, на площадке Фонда презентуют Международный форум городов (МФГ).

Целью данного проекта является объединение мировых лидеров политики и бизнеса, а также мэров столиц, мировых городов и городов-побратимов, которые заинтересованы в развитии экономических отношений и создании новых мегабрендов территорий. Первый МФГ планируют провести в начале 2025 года на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

В рамках гостиной также свои проекты представят сообщества RoscongressTeam и Московский столичный клуб. В последний входят известные бизнесмены и политики.

«Главное отличие гостиной проектов заключается в ее универсальности. Задумывая это пространство, мы сознательно не хотели привязываться к какой-то конкретной теме. Фактически это место встречи самых разных проектов, событий и идей, созвучных повестке Фонда Росконгресс, что позволит привлечь к ним внимание партнеров и участников», - заявил автор концепции, советник директора, проектный директор Фонда Росконгресс Владимир Старовойтенко.

Гостиная будет работать в павильоне G. Ее посетить можно будет в течение всех дней форума. В числе ее партнеров ведущий российский разработчик АО «НТЦ ИТ РОСА», Российский университет кооперации. и МФГ.

Санкт-Петербург Россия Нацпроекты ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 02:21
Мигранта-транссексуала выдворили из России за пропаганду ЛГБТ
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Гражданина Таджикистана выдворили из России за пропаганду смены пола и движения ЛГБТ*. Такое решение принял Центральный районный суд Волгограда, сообщила Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мигранта Самима Хамдамкуйла привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Суд установил, что он публиковал в соцсети «ВКонтакте» свои фотографии в обнаженном виде, подписи к которым содержали противозаконные призывы.

Мигранта отправили под административный арест на 15 суток, а также оштрафовали на две тысячи рублей, когда выяснилось, что он нарушил режим пребывания в России. Когда срок ареста закончится, его выдворят из страны.

Сам он представлялся под именем Раксаны Марие и предлагал услуги сексуального характера, сообщило издание «Говорит Москва».

Опубликованные фото как раз и сопровождали подобные объявления. Сам мужчина признал свою вину, заявив полицейским, что является трансвеститом.

В конце мая стриминговый сервис «Иви» оштрафовали за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений на сумму 1,2 миллиона рублей.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

Суд Мигранты ЛГБТ Россия Таджикистан
05 июня 2024, 00:51
Российский космонавт Кононенко провел 1000 суток в космосе и установил рекорд
РИА «Новости»
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Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд космических налетов в истории по их суммарной длительности. Они составили более тысячи суток. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня в 00:20 по московскому времени космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», - говорится в сообщении.

Это уже пятый космический полет Кононенко, в который он отправился на корабле «Союз МС-24» 15 сентября 2023 года. Вместе с ним полетели космонавт Николай Чуб и американка Лорал О’Хара.

Последняя вернулась на Землю 6 апреля, причем на том же корабле. Вместе с ней улетели российский космонавт Олег Новицкий и его белорусская коллега Марина Василевская.

Кононенко стал мировым рекордсменом 4 февраля 2024 года. Его достижение превысило результат другого российского космонавта - Геннадия Падалки. Последний за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд, уточнили в госкорпорации.

Годовой полет Кононенко на МКС завершится 23 сентября 2024 года. Если подсчитать сутки, то к тому времени его суммарный налет составит уже 1100 суток.

Ранее в госкорпорации сообщили о стыковке корабля «Прогресс МС-27» , доставившего груз, в частности, топливо, питание, аппаратуру и одежду, с исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента МКС.

Космонавты Роскосмос Рекорды Россия Космос

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