Рабочую пятницу для женщин предложили сократить в Госдуме

Отслеживание качества бензина на сегодняшний день остается одним из приоритетных направлений работы в энергетической отрасли. На пути от нефтеперерабатывающего завода до АЗС для этого внедряют непрерывный автоматизированный мониторинг ключевых показателей. Какие компоненты входят в состав действительно качественного бензина, объяснили эксперты отраслевого журнала «Энергия+».

В качестве примера специалисты привели бензин и дизельное топливо производства Московского НПЗ - оно полностью соответствуют требованиям высокого экологического класса Евро-5 с минимальным содержанием серы.

Также эксперты рассказали и о компонентах, которых категорически не должно быть в баке. К таким отнесли железо и марганец. Дело в том, что при накоплении в двигателе эти твердые примеси выводят из строя поршневую группу.

В начале XX века в топливо добавляли свинцовые присадки, чтобы повысить его октановое число, но вскоре от этого решили отказаться из-за чрезвычайно вредности свинца для людей. На сегодняшний день присутствие этого металла запрещено во всех видах топлива.

В среднем в бензине содержится 16% водорода. При впрыскивании этого газа в камеру сгорания, он заполняет весь ее объем и инициирует цепную реакцию. В итоге вся топливная смесь воспламеняется одновременно, а эффективность работы двигателя повышается.

До 15% в объеме бензина могут занимать различные присадки, который помогают двигателю быть более приемистым, плюс продлевают его ресурс. Как правило, бензин с большой долей присадок можно встретить на заправках как брендированный продукт, отметили специалисты.

По их оценке, присадок на сегодняшний день насчитается свыше 20 типов. Среди них есть повышающие значение октанового числа. Это важно, чтобы сделать бензин более стойким к детонации.

Есть «моющие» присадки, которые очищают инжектор и топливную систему автомобиля. Также можно выделить абсорбирующие компоненты, удаляющие из топлива влагу - она мешает его равномерному сгоранию, а в морозную погоду рискует превратиться в лед, тогда автомобиль попросту не получится завести.

Существуют и универсальные присадки, объединяют полезные свойства трех предыдущих типов, добавили эксперты журнала.

Отдельное внимание специалисты уделили вопросу содержания серы в топливе. Ее присутствие в нем, по их словам, допустимо только в самом минимальном количестве.

При сгорании серы образуются сернистые газы, которые разрушают металл и загрязняют атмосферу. Кроме того, избыток серы может привести к поломке систем нейтрализации вредных выбросов у современных автомобилей. Авторы статьи отмечают, что в качественных современных видах топлива содержание серы сведено к минимуму - в России, согласно Техрегламенту Таможенного союза, ее количество не может превышать 0,001%. Например, бензин и дизельное топливо производства Московского НПЗ полностью соответствуют требованиям высокого экологического класса Евро-5 с минимальным содержанием серы.

Среди того, что категорически не должно быть в баке специалисты выделяют железо и марганец. Накапливаясь в двигателе, эти твердые примеси выводят из строя поршневую группу. В начале XX века в топливо добавляли свинцовые присадки для повышения его октанового числа, но вскоре от них отказались: свинец чрезвычайно вреден для людей, он накапливается в организме и не выводится. Поэтому присутствие этого металла сегодня запрещено во всех видах топлива.

По оценке экспертов, сейчас в отрасли качеству бензина уделяется пристальное внимание. На пути от НПЗ до АЗС внедряется непрерывный автоматизированный мониторинг показателей качества. Подобные системы способны ежесуточно отслеживать и обрабатывать более 15 миллионов параметров.

Эталонная формула бензина существует? По словам специалистов, химический состав бензина может варьироваться. На это влияют несколько факторов: марка, место добычи нефти, способ производства и присадки, которые добавляют для улучшения свойств.

Таким образом, говорить об эталонной формулы бензина будет не слишком корректно. Тем не менее его качество и параметры должны соответствовать единым стандартам, подчеркнули эксперты.

В среднем в бензине содержится 16% водорода. При впрыскивании этого газа в камеру сгорания он заполняет весь ее объем и инициирует цепную реакцию. В итоге вся топливная смесь воспламеняется одновременно, а эффективность работы двигателя повышается.

Присадки и их особенности До 15% в объеме бензина могут занимать различные присадки, который помогают двигателю быть более приемистым и продлевают его ресурс. Как правило, бензин с большой долей присадок можно встретить на заправках как брендированный продукт, отметили специалисты.

По их оценке, присадок на сегодняшний день насчитается свыше 20 типов. Среди них есть повышающие значение октанового числа. Это важно, чтобы сделать бензин более стойким к детонации.

Есть «моющие» присадки, которые очищают инжектор и топливную систему автомобиля. Также можно выделить абсорбирующие компоненты, удаляющие из топлива влагу - она мешает его равномерному сгоранию, а в морозную погоду рискует превратиться в лед, тогда автомобиль попросту не получится завести.

Существуют и универсальные присадки, объединяют полезные свойства трех предыдущих типов, добавили эксперты журнала.

О сере в топливе Отдельное внимание специалисты уделили вопросу содержания серы в топливе. Ее присутствие в нем, по их словам, допустимо только в самом минимальном количестве.

Еще один негативный момент по сере связан с образованием сернистых газов при ее сгорании - они разрушают металл и загрязняют атмосферу.

Кроме того, предупреждают эксперты, избыток серы может привести к поломке систем нейтрализации вредных выбросов у современных автомобилей. В качественных современных видах топлива, по их словам, содержание серы сведено к минимуму.